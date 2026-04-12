Spektakuläre Verfolgungsjagd in Wien-Floridsdorf: 20-Jähriger rammt Polizeiauto und flüchtet

In Wien-Floridsdorf lieferte sich ein 20-jähriger Afghane ohne Führerschein eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei, die in einer Ramm-Attacke auf ein Polizeifahrzeug endete. Der Mann flüchtete danach mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Wien-Floridsdorf eine spektakuläre Verfolgungsjagd , die in einer Ramm-Attacke auf ein Polizei fahrzeug gipfelte. Ein 20-jähriger Afghane, der ohne Führerschein unterwegs war, lieferte sich mit der Polizei eine gefährliche Verfolgungsjagd , bei der er sogar ein Einsatzfahrzeug rammte und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Die Ereignisse begannen am Samstagabend gegen 22:15 Uhr auf der Adalbert-Stifter-Straße.

Polizisten stoppten eine Mercedes C-Klasse, da der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 20-jähriger Afghane, keinen Führerschein besaß und mit dem Fahrzeug seines Vaters unterwegs war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen dem Mann die Autoschlüssel ab. Der junge Mann zeigte sich dabei äußerst unkooperativ und rabiat, was dazu führte, dass er direkt angezeigt wurde.\Trotz der polizeilichen Maßnahmen war die Sache damit noch nicht beendet. Rund drei Stunden später, als die Polizisten den Abstellort des Mercedes aufsuchten, staunten sie nicht schlecht. Der 20-Jährige hatte sich offenbar einen Zweitschlüssel besorgt und startete erneut das Fahrzeug. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Sie positionierten sich vor dem Mercedes und forderten den Fahrer auf, ihnen zu folgen. Zunächst schien der Mann dieser Aufforderung nachzukommen, doch plötzlich eskalierte die Situation. Der 20-Jährige trat kurz vor dem Anhalten aufs Gaspedal und rammte das zivile Polizeiauto, bevor er mit hoher Geschwindigkeit davonraste. Mit bis zu 133 km/h raste er durch das Ortsgebiet, wobei er sich nicht nur der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer schuldig machte, sondern auch versuchte, das zivile Fahrzeug der Polizei mehrmals gezielt zu rammen. Diese gefährliche Verfolgungsjagd erstreckte sich über mehrere Straßen, bevor die Beamten den Sichtkontakt zum Flüchtenden verloren.\Die Verfolgungsjagd endete schließlich, als die Polizei den Mercedes verlassen am Kinzerplatz auffand. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen. Der 20-jährige Afghane, der sich durch seine rücksichtlose Fahrweise und die zahlreichen Verstöße gegen das Gesetz schuldig gemacht hat, ist derzeit flüchtig. Gegen ihn laufen mehrere Anzeigen, die sich auf verschiedene Delikte beziehen, darunter Fahren ohne Führerschein, Gefährdung der körperlichen Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, Sachbeschädigung und das Umgehen polizeilicher Maßnahmen. Die Polizei ermittelt nun intensiv, um den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, um die weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten. Die gesamte Ereigniskette verdeutlicht die Gefahr, die von rücksichtslosen Fahrern ausgeht, sowie die Herausforderungen, mit denen die Polizei im Kampf gegen Verkehrsdelikte konfrontiert ist





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