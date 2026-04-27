Spektakuläre Drohnenshow über Schloss Schönbrunn kündigt ESC an

3000 Drohnen malen Porträts von Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über Wien, um den Eurovision Song Contest einzuleiten. Die Show ist eine Österreichpremiere und verspricht ein beeindruckendes visuelles Spektakel.

Am Montagabend wird der Wien er Himmel Zeuge eines außergewöhnlichen Spektakels: 3000 Drohnen werden über Schloss Schönbrunn die Porträts von Udo Jürgens , Conchita Wurst und JJ in den Nachthimmel malen.

Diese beeindruckende Darbietung, die laut Veranstaltern eine der größten Drohnenshows Europas darstellt, markiert eine Österreichpremiere für das Unternehmen Cyberdrone. Bisher gab es in Europa lediglich eine Drohnenshow von vergleichbarer Dimension, und zwar im Jahr 2025 im Vatikan. Damals besuchten über 80.000 Menschen ein Konzert auf dem Petersplatz, das von den renommierten Musikern Andrea Bocelli und Pharrell Williams geleitet wurde und den Abschluss des Welttreffens zur menschlichen Geschwisterlichkeit bildete.

Die Drohnen hatten bereits im vergangenen Herbst für Aufsehen erregt, indem sie das Gesicht von Papst Franziskus vor dem Hintergrund der berühmten Kuppel Michelangelos in den Himmel projizierten. Die bevorstehende Veranstaltung in Wien, getauft auf den Namen ‚Eurovision Drohnenshow‘, soll ein eindrucksvolles Zeichen setzen und den Eurovision Song Contest für alle sichtbar machen. ESC-Executive Producer Michael Krön äußerte sich begeistert: „Ich kann mir kaum einen magischeren Auftakt vorstellen als 3000 leuchtende Drohnen über dem Schloss Schönbrunn.

“ Neben den drei österreichischen ESC-Siegern werden auch weitere beeindruckende Lichtbilder in den Himmel gezeichnet, begleitet von der Musik der Komponistin Dorothee Freiberger. Sie wird nicht nur die Gewinnerstücke des ESC präsentieren, sondern auch die von ihr selbst komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026. Die Kombination aus visueller Pracht und musikalischer Untermalung verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Zuschauer.

Die Show ist sorgfältig geplant, um sowohl die technische Komplexität der Drohnenchoreografie als auch die emotionale Wirkung der Musik und der abgebildeten Persönlichkeiten zu berücksichtigen. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung ein Highlight im Vorfeld des ESC darstellt und die Vorfreude auf das Ereignis weiter steigert. Der Zugang zur ‚Eurovision Drohnenshow‘ ist frei, jedoch ist die Kapazität im Ehrenhof des Schlosses auf maximal 4500 Personen begrenzt.

Daher gilt das Prinzip „first come, first serve“, was bedeutet, dass die ersten 4500 Besucher Einlass erhalten. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, die eigentliche Drohnenshow startet voraussichtlich gegen 21.30 Uhr. Es ist wichtig zu beachten, dass die Veranstaltung wetterabhängig ist. Bei ungünstigen Wetterbedingungen, insbesondere bei starkem Wind, muss die Show um einen Tag auf Dienstag verschoben werden.

Die eigentliche ESC-Finalwoche beginnt erst zwei Wochen später. Am 10. Mai wird sie mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie vor dem Rathaus eröffnet, bei der alle 35 teilnehmenden Delegationen – und somit alle Sängerinnen und Sänger – über den Rathausplatz ziehen werden. Im Anschluss verwandelt sich der Rathausplatz in das „Eurovision Village“, das täglich ab 14 Uhr geöffnet ist und mit zahlreichen Gastroständen die Fans kulinarisch verwöhnt.

Auf 15 großen Bildschirmen können die Besucher den ESC live mitverfolgen, und es finden bis zu 30.000 Fans Platz. Die Halbfinal-Shows finden am 12. und 14. Mai in der Stadthalle statt, bevor am 16. Mai das große Finale über die Bühne geht.

Die gesamte Veranstaltung verspricht ein Fest für Musikliebhaber und ein unvergessliches Erlebnis für die Stadt Wien





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