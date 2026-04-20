Wien feiert den Auftakt zum Eurovision Song Contest mit 3.000 Drohnen, die den Himmel über Schloss Schönbrunn erleuchten und die Geschichte des Wettbewerbs lebendig werden lassen.

Ein atemberaubendes Lichtermeer wird den Wien er Nachthimmel in Kürze in ein Zentrum für Musikfans verwandeln. Am 27. April findet über dem geschichtsträchtigen Schloss Schönbrunn die spektakuläre Eurovision Drohnenshow statt, die als offizieller Startschuss für die kommende ESC-Saison dient. Mit einer beeindruckenden Armada von insgesamt 3.

000 Drohnen soll eine technologische Meisterleistung geboten werden, die den Himmel über der österreichischen Bundeshauptstadt in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt. Die Choreografie sieht vor, dass die Fluggeräte präzise Motive formen, die an die glorreiche Geschichte des Eurovision Song Contests erinnern. Dabei werden unter anderem die Porträts der österreichischen Legenden Udo Jürgens, Conchita Wurst und der erst kürzlich erfolgreichen JJ am Firmament erscheinen, um die Zuschauer auf die kommenden Wettbewerbswochen einzustimmen. Der Zugang zu diesem Großereignis ist für die Öffentlichkeit kostenlos gestaltet, wobei der Ehrenhof des Schlosses als der prädestinierte Aussichtspunkt gilt. Da der Platz für dieses besondere Erlebnis jedoch räumlich begrenzt ist, appellieren die Veranstalter an eine frühe Anreise, da das Prinzip first come, first serve angewendet wird. Executive Producer Michael Krön betonte die Bedeutung dieses Events, da es den Eurovision Song Contest auf eine völlig neue, wahrnehmbare Ebene hebt. Durch die Lichteffekte wird der Geist des Contests buchstäblich über die Dächer der Stadt projiziert. Auch für den ausführenden Partner Cyberdrone stellt das Projekt einen Meilenstein dar. CEO Silvio Peruci, der selbst eine tiefe Verbundenheit zu seinem Heimatland Österreich pflegt, unterstrich die stolze Komponente, ein derart komplexes Unterfangen in dieser historischen Kulisse umzusetzen. Es ist ein Unterfangen, das technologische Innovation mit kulturellem Erbe verknüpft. Musikalisch wird das visuelle Erlebnis von Dorothee Freiberger untermalt, welche eigens für diesen Abend ein Arrangement aus klassischen ESC-Hits sowie die neue Titelmelodie für den Eurovision Song Contest 2026 komponiert hat. Der Radiosender Ö3 agiert dabei als starker Medienpartner und sorgt mit einem DJ-Programm bereits vor dem offiziellen Beginn ab 20 Uhr für eine mitreißende Atmosphäre, bevor das Hauptevent gegen 21.30 Uhr den Höhepunkt erreicht. Einzig die meteorologischen Bedingungen könnten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen. Da Drohnen hochsensibel auf starke Windböen oder Niederschläge reagieren, wurde vorsorglich der 28. April als Ausweichtermin reserviert. Sollte das Wetter umschlagen, werden die Besucher zeitnah über die offiziellen Kanäle von Ö3 über eine mögliche Verschiebung informiert. Dieses Event setzt neue Maßstäbe für Großveranstaltungen in Europa und knüpft an ähnliche, hochkarätige Drohnen-Shows weltweit an, die in ihrer Größenordnung und Präzision bisher nur selten erreicht wurden





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