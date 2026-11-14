Speedglider-Pilot stürzt in Hatting gegen Baum und wird gerettet

Ein 54-jähriger Speedglider-Pilot verlor am 14. November bei einem Flugmanöver in Hatting die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Die Bergrettung barg den Verletzten.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag, den 14. November, im Bezirk Innsbruck -Land, genauer gesagt in Hatting. Ein 54-jähriger Pilot verlor während eines Speedglider -Fluges die Kontrolle und krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Krone eines rund 20 Meter hohen Baumes. Der 54-jährige Österreicher war gegen 10.45 Uhr in der Nähe des Rauhen Kopfes beziehungsweise des Archbrandkopf s gestartet, um ein bodennahes Flugmanöver durchzuführen.

Unfallhergang und sofortige Rettung

Der Speedglider-Pilot führte während des Fluges ein bodennahes Manöver entlang des Geländes aus. Nach einem weiteren Steuermanöver verlor der 54-Jährige jedoch rapide an Höhe und schlug gegen die Baumkrone. Der Aufprall beschädigte den Baum erheblich, wobei Teile der Krone abgerissen wurden. Der Pilot blieb im dichten Baumbestand hängen und war in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Also read Klopp plant gegen Serbien Startelf-Überraschung

Zwei zufällig anwesende Wanderer bemerkten das Unglück sofort. Sie hörten zunächst ein charakteristisches Pfeif- beziehungsweise Zischgeräusch des Geräts, gefolgt vom lautstarken Aufprall. Ohne zu zögern, setzten die Zeugen sofort einen Notruf ab und alarmierten die zuständigen Hilfsdienste. Ihre schnelle Reaktion ermöglichte eine rasche Einsatzzusammenführung.

Massiver Einsatz der Bergrettung

Die Bergrettung Flaurling-Umgebung rückte mit zehn Einsatzkräften aus, um den verunglückten Piloten zu bergen. Die komplexen Gegebenheiten im dichten Baumbestand erforderten ein sorgfältiges Vorgehen, um den 54-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Rettungskräfte arbeiteten eng mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 1 zusammen, um die medizinische Versorgung am Unfallort sicherzustellen.

Advertisement

Durch die professionelle Zusammenarbeit der Teams konnte der Pilot sicher aus dem Geäst geborgen werden. Der Einsatz der Luftrettung war entscheidend für die weitere Behandlung des Verunglückten. Die Bergrettung Flaurling-Umgebung zeigte sich bei der Operation effektiv und koordiniert.

Verletzungen und weitere Verfahren

Der 54-jährige Mann erlitt bei dem Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades. Aufgrund der Dringlichkeit wurde er umgehend in die Klinik Innsbruck geflogen, um dort medizinisch versorgt zu werden. Die genaue Natur der Verletzungen blieb vorerst unklar, da der Pilot noch vor Ort behandelt werden musste.

Auch die Polizei stand im Einsatz und übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Die genauen Umstände des Unfallhergangs werden weiterhin geprüft. Die Kombination aus hohem Tempo und der Nähe zum Boden erwies sich als entscheidender Faktor für das schwere Unglück.

Auswirkungen auf den Sportbereich

Der Vorfall in Hatting unterstreicht die Risiken, die mit Speedgliding verbunden sind. Die Veranstaltungsorte am Rauhen Kopf und am Archbrandkopf sind bei Gleitschirmfliegern bekannt. Experten weisen darauf hin, dass bodennahe Manöver immer mit erhöhter Sorgfalt durchgeführt werden müssen, um Unfälle zu vermeiden.

Advertisement

Die Bergrettung betont weiterhin die Wichtigkeit von Notfallplänen und schneller Kommunikation durch Zeugen. Die rasche Alarmierung durch die Wanderer trug maßgeblich dazu bei, dass der Pilot schnell gefunden und versorgt wurde. Die Klinik Innsbruck kümmert sich nun um die weitere Behandlung des 54-jährigen Piloten.