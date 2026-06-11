Die Spedition Keimelmayr aus Leonding wird von Lagermax Logistics übernommen. Der Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Kartellbehörde muss dem Verkauf noch zustimmen. Volker Auer bleibt weiterhin Geschäftsführer bei Keimelmayr. Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter und erzielte im Vorjahr einen Umsatz von 35 Millionen Euro. Entscheidend für den Verkauf sei gewesen, "das Lebenswerk langfristig zu sichern". "Nach vielen erfolgreichen Jahren war es mir wichtig, eine Lösung zu finden, die den Fortbestand unseres Unternehmens gewährleistet und gleichzeitig unseren Mitarbeitenden neue Perspektiven eröffnet.". Mit Lagermax habe man den richtigen Partner gefunden. Mit der Übernahme erweitert Lagermax sein Leistungsangebot. Der Kauf biete neue Möglichkeiten, die Kunden, insbesondere am oberösterreichischen Markt noch umfassender zu betreuen, sagt Alexander Friesz, Vorstand der Lagermax Gruppe. Das Unternehmen ist mit 85 Standorten in 15 europäischen Ländern vertreten. Insgesamt werden rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt, 2025 wurde ein Umsatz von 760 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen.

Die Spedition Keimelmayr aus Leonding wird von Lagermax Logistics übernommen. Der Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Kartellbehörde muss dem Verkauf noch zustimmen. Volker Auer bleibt weiterhin Geschäftsführer bei Keimelmayr.

Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter und erzielte im Vorjahr einen Umsatz von 35 Millionen Euro. Entscheidend für den Verkauf sei gewesen, "das Lebenswerk langfristig zu sichern".

"Nach vielen erfolgreichen Jahren war es mir wichtig, eine Lösung zu finden, die den Fortbestand unseres Unternehmens gewährleistet und gleichzeitig unseren Mitarbeitenden neue Perspektiven eröffnet. ". Mit Lagermax habe man den richtigen Partner gefunden. Mit der Übernahme erweitert Lagermax sein Leistungsangebot.

Der Kauf biete neue Möglichkeiten, die Kunden, insbesondere am oberösterreichischen Markt noch umfassender zu betreuen, sagt Alexander Friesz, Vorstand der Lagermax Gruppe. Das Unternehmen ist mit 85 Standorten in 15 europäischen Ländern vertreten. Insgesamt werden rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt, 2025 wurde ein Umsatz von 760 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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