SPD fordert breiteres Bleiberecht für Erwerbstätige und Auszubildende

Die SPD will das Bleiberecht deutlich ausweiten. Wer arbeitet, lernt oder pflegt, soll bleiben dürfen. Der Entwurf geht weit über die Koalitionsvereinbarung hinaus und zielt auf Fachkräftesicherung.

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) hat mit einem neuen Positionspapier einen umfassenden Vorschlag zur Verbesserung der Aufenthaltsrechte vorgelegt. Im Mittelpunkt steht das Motto "Wer arbeitet, darf bleiben", das jedoch in der konkreten Ausgestaltung deutlich weiter gefasst ist als die bisherigen Absprachen im Koalition svertrag. Die Fraktion strebt eine Regelung an, die nicht nur Beschäftigten, sondern auch Menschen in Ausbildung, Studium oder mit familiären Pflegeaufgaben eine langfristige Perspektive bietet.

Ausgeweitetes Bleiberecht für alle Erwerbstätigen

Demnach sollen Personen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, ein Bleiberecht erhalten. Neben den regulären Arbeitsverhältnissen umfasst der Vorschlag explizit auch Menschen, die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden, ein Studium absolvieren oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen teilnehmen. Selbst Schüler könnten unter bestimmten Bedingungen profitieren, sofern sie eine realistische Chance auf einen Schulabschluss und eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt haben.

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Darüber hinaus berücksichtigt der Entwurf der SPD Menschen, die Angehörige pflegen oder kleine Kinder betreuen und deshalb zunächst nicht erwerbstätig sein können. Diese Gruppe soll ebenfalls die Möglichkeit erhalten, eine langfristige Aufenthaltsperspektive in Deutschland zu begründen. Ziel ist es, diejenigen, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, vor einer Abschiebung zu schützen und ihnen Stabilität zu gewähren.

Kritik am engen Koalitionsrahmen der Union

Der Vorschlag der SPD weicht erheblich von der aktuellen Vereinbarung zwischen CDU, CSU und SPD ab. Im Koalitionsvertrag ist ein befristeter Aufenthaltstitel nur für eine deutlich kleinere Personengruppe vorgesehen. Geduldete müssen dort gut integriert sein, ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen, ihre Identität geklärt haben und seit mindestens zwölf Monaten überwiegend selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Zudem ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zwingende Voraussetzung.

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Zusätzlich müssen Betroffene nach dem aktuellen Vertrag bereits am 31. Dezember 2024 seit mindestens vier Jahren ununterbrochen in Deutschland gelebt haben. Die vorgesehene Regelung soll mit Ende 2027 auslaufen. Eine Duldung bedeutet dabei, dass jemand grundsätzlich ausreisepflichtig ist, die Abschiebung aber vorübergehend ausgesetzt wurde, etwa aus familiären oder gesundheitlichen Gründen oder weil notwendige Dokumente fehlen. Die SPD hält diese Kriterien für zu restriktiv.

Fachkräftemangel und Schutz syrischer und ukrainischer Geflüchteter

Die Fraktion verweist insbesondere auf Geflüchtete aus Syrien und der Ukraine, die in Deutschland arbeiten, aber nur über befristete Aufenthaltstitel verfügen. Laut SPD könnte eine Rückkehr dieser Menschen den bestehenden Arbeitskräftemangel weiter verschärfen. Besonders betroffen wären Beschäftigte in Bereichen, die für die Versorgung und den Alltag wichtig sind. Ein plötzlicher Wegfall ihrer Arbeitskraft würde die Infrastruktur und Wirtschaft belasten.

Der SPD-Abgeordnete Hakan Demir betont, dass die geplante Regelung nicht nur für Menschen aus Syrien oder der Ukraine gelten soll. Sie richte sich an alle, die ihren Aufenthalt nicht aus eigener Kraft absichern können, aber einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Dies solle unabhängig von der Herkunft geschehen, solange eine soziale und wirtschaftliche Integration vorliegt.

Offene Fragen zur Umsetzung im Bundestag

Ob sich die SPD mit ihrem weitergehenden Vorschlag in der Koalition durchsetzen kann, bleibt offen. Das Positionspapier ist zunächst eine Forderung der Bundestagsfraktion und noch keine beschlossene Gesetzesänderung. Es muss nun in den weiteren Verhandlungen mit den Unionsparteien geprüft werden, ob die gewünschten Erweiterungen des Bleiberechts politisch tragbar sind. Bis zu einer finalen Entscheidung liegen noch rechtliche und politische Hürden vor, die die Umsetzung verzögern könnten.