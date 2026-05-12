Spate Tore, rote Karten und ein gesturzter Serienlauf! Wietersdorf dreht das Derby und Landskron bleibt unaufhaltsam

In der 1. Klasse Mitte gab es ein spannendes Derby zwischen Wietersdorf und Friesach. Wietersdorf, das mit nur einem Tor fhrte, drehte das Spiel um die Uhr und setzte sich mit 2:1 durch. Die Friesacher werden ihre Chancen aber weiterhin verpassen.

Spate Tore, rote Karten und ein gesturzter Serienlauf! Wietersdorf dreht das Derby gegen Friesach in Minute 92, Afritz erlebt wilde Szenen nach der Pause und Tabellenfuhrer Sirnitz schlägt im Topspiel Feldkirchen.

Daran bleibt Landskron unaufhaltsam. Was fr ein Derby in der 1. Klasse Mitte! Wietersdorf lag gegen Friesach nach dem Treffer von Jon Jarc kurz vor der Pause noch mit 0:1 rck, kmpfte sich aber eindrucksvoll rck.

Florian Novak stellte prsent auf 1:1, ehe er in der Nachspielzeit zum groen Derby-Helden wurde. In Minute 92 schlug Wietersdorf eiskalt zu und drehte die Partie langfristig zum 2:1-Heimsieg. Dabei waren die Friesacher dem auswglich Sieg zwischenzeitlich mglicher. Doch die Geiste lst ihre Chancen liegen und wurden darfr brutal bestraft.

Es war wie verhext, dass wir die Tore nicht gemacht haben, haderte Friesach-Kapitn Fabian Sortschan nach Schlusspfiff. Die Wietersdorfer hingegen schwimmen weiterhin auf einer Erfolgswelle. Mit grtem Selbstvertrauen mcht es nun in die folgende Aufgabe gegen Straßburg





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