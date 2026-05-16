Die deutsche Regierung hat offen gesagt, wie und in welchem Umfang die Pensionen kürzen wird, unter anderem weil eine soziale Staffelung im Gespräch sei.

Sparpaket – Regierungwillkürzen bei Pensionen offen: Adaptionen mit oder ohne soziale Staffelung im Gespräch sind. Kürzlich haben Pensionistenvertreter Gespräche darüber abgelehnt. Ein gewerkschaftsnahes Institut hat sich für eine Staffelung ausgesprochen.

Das Modell würde etwa 280 Millionen Euro Einsparung bringen. Laut dem Institut würden 82 Prozent der Pensionisten den vollen Teuerungsausgleich erhalten. Anders wäre die Lage ohne soziale Staffelung. Personengruppen mit höheren Pensionen verlieren im Vergleich zu Sozialstufung.

Die Autorin der Zusammenfassung betont, dass sowohl der Mindestpensionist, der durchschnittliche Pensionist und die durchschnittliche Pensionistin im Szenario mit sozial gestaffelter Pensionsanpassung besser ausstiegen





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