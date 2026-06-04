Spannungen zwischen Serbien und Montenegro vor EU-Treffen

Der serbische Präsident will trotz der Spannungen weiterhin zu dem Treffen reisen. An der Grenze zwischen Montenegro und Serbien wurden derweil strengere Kontrollen eingeführt. Das am Freitag in Montenegro stattfindende Treffen von Spitzenvertretern der Europäischen Union und der Westbalkan-Staaten ist kurz vor dem Start noch von unerwarteten Spannungen überschattet worden.

Der serbische Präsident will trotz der Spannungen weiterhin zu dem Treffen reisen. An der Grenze zwischen Montenegro und Serbien wurden derweil strengere Kontrollen eingeführt. Das am Freitag in Montenegro stattfindende Treffen von Spitzenvertretern der Europäischen Union und der Westbalkan-Staaten ist kurz vor dem Start noch von unerwarteten Spannungen überschattet worden.

Der serbische Geheimdienst BIA riet laut Medienberichten Präsident Aleksandar Vucic davon ab, nach Tivat zu reisen. Grund dafür sei ein





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Serbien Montenegro EU-Treffen Spannungen

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