Die spanische Regierung stellt 15,18 Millionen Euro für Unterkünfte, Weitertransport und medizinische Versorgung ein, um die Flüchtlingsanrufe auf El Hierro und anderen Kanaren zu bewältigen.

Die Kanarischen Inseln erleben einen rasanten Ansturm von Flüchtlingen. Auf der kleinsten Insel El Hierro, die etwa 11.400 Einwohner zählt, sind in den ersten zehn Novembertagen bereits rund 7.500 Migranten eingetroffen. Dieser Schub belastet Polizei, Rettungsdienste und Krankenhäuser in bisher unerwartetem Ausmaß.

Reisende in überfüllten Baumschalenenden

Die Ankünfte erfolgen meist in sogenannten Cayucos, einfachen Holzbooten, die oftmals stark überfüllt sind. Viele Passagiere haben tagelange und lebensgefährliche Überfahrten hinter sich und erreichen die Insel mit erschöpften Körpern. In La Restinga, wo weniger als 700 Menschen leben, ist der Hafen zu einem der wichtigsten Ankunftsorte geworden.

Also read Briten bieten 30 Millionen Euro für Salzburg-Juwel

Jedes neue Boot erhöht die Arbeitsbelastung der lokalen Einsatzkräfte. Die öffentlichen Verkehrsmittel und medizinischen Einrichtungen stoßen zunehmend an ihre Grenzen, während die Behörden neue Registrierungs- und Bearbeitungsprozeduren einführen.

Sanierungsplan der spanischen Zentralregierung

Nach einem Krisentreffen mehrerer Ministerien in Madrid hat die Regierung am Dienstag die Form eines Migrationsnotstands für die Kanaren erklärt. Ein Hilfspaket von 15,18 Millionen Euro soll vor allem für zusätzliche Unterkünfte und den Weitertransport der Ankommenden auf andere Inseln sowie auf das Festland verwendet werden.

Advertisement

Eine weitere Million Euro wird dem Roten Kreuz zugeteilt, um die medizinische Versorgung und die Erstbetreuung zu verbessern. Zusätzlich wird das Schiff Guardamar Calíope nach El Hierro verlegt, sodass künftig drei der fünf spanischen Rettungsschiffe dieser Klasse auf den Kanaren eingesetzt werden.

Die wachsende Flut der Boote: Ursachen und Reaktionen

Experten identifizieren mehrere Faktoren für den Anstieg der Ankünfte. Im Herbst begünstigen Wetter- und Meeresbedingungen die Überfahrten. Zugleich verschieben sich die Ausgangspunkte der Boote, wobei Senegal verstärkt ausstrahlt, weil die dortigen Sicherheitskräfte wegen der Jugendolympiade abwesend sind.

Der Innenminister Fernando Grande-Marlaska reiste bereits nach Senegal, um über engere Kontrollen zu verhandeln. Gleichzeitig macht die politische Situation in Gambia die Küstenabschnitte noch weniger überwacht, sodass Überfarter von dort aus mehr Opportunität sehen.

Zukünftige Schritte und mögliche Konsequenzen

Die Regionalregierung von El Hierro fordert Madrid, die Menschen schneller auf andere Inseln und das Festland zu verlagern. Madrid hat zugesagt, die Weiterverlegung zu beschleunigen und zusätzliche Kosten für die betroffenen Gemeinden zu übernehmen.

Advertisement

Ministerpräsident Pedro Sánchez gerät aufgrund der steigenden Ankunftszahlen unter Druck. Die Lage auf den Kanaren beeinflusst die Innenpolitik Spaniens, und es drohen weitere Maßnahmen zur Verstärkung der Küstenkontrollen. Für die Insel bleibt die Herausforderung, die humanitäre Versorgung zu gewährleisten, ohne die lokale Infrastruktur zu überlasten. Auf lange Sicht könnte die Regierung gezwungen sein, die Kapazitäten für Unterkünfte und medizinische Versorgung zu erweitern und bessere Meldeprozesse zu etablieren, um die Notlage an der Insel nachhaltig zu bewältigen.