Spanische Königsfamilie: Streit zwischen Mitgliedern des Hauses Savoyen eskaliert bei Gala-Dinner

König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien besuchten den Empfang des britischen Königs Charles im Buckingham Palace in London. Während die Zeremonie, eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse Spaniens, live auf TV übertragen wurde, eskalierte die Situation später bei einem privaten Gala-Dinner im kleineren Kreis. Zwei Mitglieder des Hauses Savoyen trafen aufeinander, Viktor Emanuel von Savoyen und sein Cousin Amadeus von Savoyen-Aosta. Obwohl die Organisatoren versucht hatten, beide getrennt zu halten, kam es zur Begegnung. Amadeus wurde von Viktor Emanuel aggressiv geschlagen.

König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien kommen zum Empfang des britischen Königs Charles im Buckingham Palace in London . Während die Öffentlichkeit feierte, eskalierte die Situation bei einem privaten Gala-Dinner im kleineren Kreis.

Zwei Mitglieder des Hauses Savoyen trafen aufeinander, Viktor Emanuel von Savoyen und sein Cousin Amadeus von Savoyen-Aosta. Obwohl die Organisatoren versucht hatten, beide getrennt zu halten, kam es zur Begegnung. Amadeus wurde von Viktor Emanuel aggressiv geschlagen





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