Spanische Behörden identifizieren weitere Opfer des Zugunglücks; Ermittlungen zu LZB-Ausfall gehen voran

Nach dem schweren Zugunglück in Spanien wurden 56 der 69 Toten identifiziert. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Ausfall des Zugsicherungssystems LZB und mögliche Fehler in der Leitstelle. Die Strecke Madrid-Andalusien bleibt gesperrt.

In Spanien hält die intensive Aufarbeitung des schwersten Eisenbahnunglücks der jüngeren Geschichte unvermindert an, während die Zahl der Toten weiterhin sinkt. Vier Tage nach der Katastrophe, bei der zwei Hochgeschwindigkeitszüge in der Nähe der Gemeinde Urda in der Provinz Toledo frontal aufeinander prallten, gaben die Behörden der autonomen Region Kastilien-La Mancha am Sonntag wichtige Neuerungen bekannt.

Von den insgesamt 69 Opfern sind inzwischen 56 Personen zweifelsfrei identifiziert. Die verbleibenden 13 Todesopfer können derzeit aufgrund fehlender biometrischer Daten noch nicht eindeutig zugeordnet werden. Bei den bereits identifizierten Opfern handelt es sich in der Mehrzahl um spanische Staatsangehörige. Genauere Aufschlüsse liefern die Statistiken: 54 der Verstorbenen besitzen die spanische Staatsbürgerschaft.

Also read Eine Mutter kämpft für ihre Tochter: Dravet-Syndrom trifft auf fehlende Plätze in Steiermark und Kärnten

Aus dem Ausland stammen lediglich zwei Opfer, wobei eines aus Frankreich und das andere aus Portugal stammt. Die Behörden gehen davon aus, dass sich bei den noch nicht identifizierten Personen ausschließlich um Menschen aus anderen Ländern handeln wird. Dies wird durch die offenen Vermisstenanzeigen untermauert, die Personen aus den Vereinigten Staaten, Japan, Australien, Kanada, Mexiko, Argentinien, Tschechien und Tunesien betreffen. Ein österreichischer Staatsangehöriger wurde demnach nicht unter den Opfern gefunden.

Zahl der Toten sinkt weiter

Für die finale Klärung der Identitäten der verbleibenden 13 Toten sind noch internationale Kooperationsmechanismen erforderlich, die in den kommenden Stunden zum Tragen kommen sollen. Die Ermittler hoffen, auch die letzten Dunkelziffern schließen zu können, um den Angehörigen Gewissheit zu verschaffen. Die Umstände des Zusammenstoßes, bei dem ein Zug des staatlichen Betreibers Renfe von hinten auf einen stehenden Zug des privaten Anbieters Iryo auffuhr, werden weiterhin intensiv untersucht.

Advertisement

Ein zentraler Faktor in den Ermittlungen ist der Ausfall des Zugsicherungssystems LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung). Funkmitschnitte deuten darauf hin, dass ein Lokführer die Anweisung erhielt, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, obwohl das Sicherheitssystem noch ausgefallen war und sich ein anderer Zug weiterhin auf der gleichen Strecke befand. Diese Information wirft schwere Fragen nach möglichen Fehlentscheidungen in der Bahnleitstelle Madrid auf.

Verkehrsminister Óscar Puente wies jede Kritik an der Sicherheit des spanischen Schienennetzes entschieden zurück und schloss einen Rücktritt aus, wie er von mehreren Oppositionsparteien gefordert worden war. Er plant, sich am kommenden Dienstag vor einem Parlamentsausschuss zu den Vorwürfen zu äußern. Gleichzeitig versprach Ministerpräsident Pedro Sánchez drastische Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit.

Ausfall des Sicherheitssystems im Fokus

Er betonte, dass das Vertrauen der Bevölkerung in das Hochgeschwindigkeitssystem erschüttert sei und die Regierung nicht nur die Ursachen klären, sondern auch konkrete Lösungen präsentieren müsse, damit sich eine derartige Tragödie nie wiederhole. Zudem hat die Airline Iberia angekündigt, zusätzliche Flüge zu gedeckelten Preisen anzubieten, um die betroffene Region und die Angehörigen besser zu erreichen. Neben der Aufklärung der technischen und menschlichen Fehler liegt der Fokus der Behörden auf der medizinischen Versorgung der Überlebenden und der Beseitigung der Folgen.

Noch immer werden 40 Verletzte in Krankenhäusern behandelt, wobei 17 Patienten auf Intensivstationen versorgt werden. Die Sprecherin der Regionalregierung, Esther Padilla, äußerte sich optimistisch und versicherte, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass alle Patienten die Krise überleben werden. An der Unfallstelle selbst sind weiterhin rund 50 Beamte der Guardia Civil im Einsatz, um Beweissicherungen vorzunehmen und Informationen zu sammeln. Mehrere beschädigte Waggons wurden bereits von den Gleisen geräumt, befinden sich aber noch in unmittelbarer Nähe der Katastrophe.

Advertisement

Die Strecke zwischen Madrid und Andalusie bleibt in beiden Richtungen gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr hat. Dieses Ereignis ist das zweite schwere Zugunglück in Spanien innerhalb von nur neun Monaten. Im vergangenen Januar waren bereits 46 Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Adamuz in Andalusien ums Leben gekommen. Die erneute Katastrophe trifft die linksgerichtete Regierung unter Pedro Sánchez in einer politisch heiklen Phase, da am 29.

Politischer Druck auf die Regierung

November vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Die Opposition nutzt die Vorfälle bereits, um die Sicherheitsstandards des Staatsunternehmens Renfe scharf zu kritisieren und politisches Kapital für die anstehenden Wahlen zu schlagen. Die Regierungen auf nationaler und regionaler Ebene stehen unter enormem Druck, transparent zu handeln und das Vertrauen in die Sicherheit der spanischen Hochgeschwindigkeitsstrecken, die weltweit als vorbildlich galten, wiederherzustellen.