Spaniens Hoffnungsträger Yamal und Williams sollen rechtzeitig zur WM fit werden

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft kann offenbar schon zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Lamine Yamal und Nico Williams zurückgreifen. Nationaltrainer Luis de la Fuente teilte mit, dass die Offensivspieler rechtzeitig fit werden sollen. Beide hatten zum Ende der Vereinssaison mit Oberschenkelverletzungen gefehlt. Besonders Yamal vom FC Barcelona gilt als entscheidender Mann in der Offensive des Europameisters. Spanien trifft in Gruppe H auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Im Sechzehntelfinale würde möglicherweise die ÖFB-Elf warten. Spanien zählt zu den großen Titelfavoriten, doch de la Fuente betont, dass das Turnier historisch sein wird, da die meisten Mannschaften realistische Gewinnchancen haben.

Spanien s Hoffnungsträger Lamine Yamal und Nico Williams sollen rechtzeitig zur WM fit werden, für den Test gegen den Irak fehlen sie aber noch. Die spanische Fußball -Nationalmannschaft kann offenbar schon zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Lamine Yamal und Nico Williams zurückgreifen.

Wie Nationaltrainer Luis de la Fuente am Mittwoch mitteilte, sollen die Offensivspieler rechtzeitig fit werden. Beide hatten zum Ende der Vereinssaison mit Oberschenkelverletzungen gefehlt.

'Wir sind perfekt mit den Vereinen abgestimmt, wir geben ihnen Kontinuität in einem Programm, das vor einiger Zeit festgelegt wurde, und die Wahrheit ist, dass sich die Spieler jeden Tag verbessern', sagte de la Fuente. Beide würden 'wie erwartet Fortschritte' machen, der Test gegen den Irak am Donnerstag in La Coruna (21 Uhr/DAZN) kommt aber noch zu früh. Besonders Yamal vom FC Barcelona gilt als entscheidender Mann in der Offensive des Europameisters.

'Wenn alles so weiterläuft wie bisher, könnte er am 15. Juni einsatzbereit sein, aber das garantiert nicht, dass er spielen wird', sagte de la Fuente. Zum Auftakt trifft Spanien in Atlanta auf Kap Verde. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Saudi-Arabien (21.

Juni in Atlanta) und Uruguay (27. Juni in Guadalajara). Im Sechzehntelfinale würde möglicherweise die ÖFB-Elf warten. Nach dem Triumph bei der EM in Deutschland vor zwei Jahren zählt Spanien zu den großen Titelfavoriten.

De la Fuente betonte jedoch, das Turnier werde 'historisch sein, da es die Weltmeisterschaft ist, bei der die meisten Mannschaften realistische Gewinnchancen haben'





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