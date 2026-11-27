Pedro Sánchez inszeniert sich als Friedenspräsident vor der Parlamentswahl. Sein konfliktreicher Kurs mit den USA und China polarisiert die Wähler und EU-Partner.

Spanien s Premierminister Pedro Sánchez steht vor der kritischen Parlamentswahl am kommenden Sonntag und nutzt seine Außenpolitik als zentrales Wahlkampfthema. Vor der ikonischen Darstellung der Grausamkeit des Spanischen Bürgerkriegs, Pablo Picasso s Gemälde "Guernica", positioniert er sich als moralischer Kompass der europäischen Diplomatie. Sánchez behauptet öffentlich, den Kriegstreibern auf der Welt direkt ins Auge zu schauen und dabei keine Rücksicht auf mächtige Akteure wie den US-Präsidenten Donald Trump oder den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu nehmen. Er versichert dem spanischen Volk, dass sein Land den von ihm definierten Prinzipien der friedlichen Konfliktlösung treu bleibt, auch wenn diese Haltung international zunehmend auf Widerstand stößt.

Kontroverse Diplomatiewechsel und internationale Spannungen

Der gegenwärtige Premierminister hat seinen diplomatischen Stil bewusst als Provokation und Abgrenzung vom Mainstream konzipiert. Durch diese zahlreichen Alleingänge hat er nicht nur außerhalb der Landesgrenzen, sondern auch innerhalb der Europäischen Union erhebliche Spannungen erzeugt. Als einziges NATO-Mitgliedsland weigerte sich Spanien, das Ziel auszugeben, fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben zu verwenden, was zu einer eskalierenden Rivalität mit den Vereinigten Staaten führte. Die US-Regierung unter Donald Trump reagierte mit der Androhung zusätzlicher Zölle und sah sich in ihrer Sicherheitspolitik benachteiligt.

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Parallel dazu verschärfte sich der Konflikt mit Israel, nachdem der spanische Regierungschef dem Staat einen Völkermord im Gazastreifen vorwarf. Diese Anschuldigung resultierte in der Verhängung von Embargos und Boykotten seitens Spaniens, was zu heftigen diplomatischen Brüchen führte. Der Premierminister inszeniert sich damit als unbeugsamer Verteidiger des Völkerrechts, der sich sogar einem NATO-Verbündeten und engen Sicherheitspartner wie den USA widersetzt. Diese Haltung wird von seinen Unterstützern als Mut, von Kritikern jedoch als isolierendes Risiko für die spanische wirtschaftliche Stabilität gewertet.

Wirtschaftliche Verflechtungen mit China und EU-Kritik

Neben den Spannungen mit dem Westen pflegt Spanien enge wirtschaftliche Beziehungen zur Volksrepublik China, was Madrid in Brüssel ebenfalls irritiert. Der spanische Premier reiste mehrmals nach Peking, da Spanien inzwischen zu den wichtigsten Ansprechpartnern Pekings in Westeuropa avanciert ist. Chinesische Investitionen fließen massiv in den südeuropäischen Staat, insbesondere in die Sektoren Elektroautos sowie grüne und digitale Technologien. Diese Zusammenarbeit trägt zum wirtschaftlichen Wachstum Spaniens bei, welches deutlich höher ausfällt als das anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

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Dennoch warnt die EU-Führung vor gefährlichen Abhängigkeiten, die durch das enorme Handelsdefizit zwischen Spanien und China entstehen. Viele EU-Partner sind der Ansicht, dass Madrid gefährliche Hintertüren nach Europa öffnet und die gemeinsame Linie der Union zur Distanzierung von der chinesischen Volksrepublik untergräbt. Während der spanische Premier auf das positive Wirtschaftswachstum stolz ist, sehen strategische Analysen in der China-Nähe ein potenzielles Sicherheitsrisiko, das die geopolitische Ausrichtung des Landes langfristig verändert. Dieser ökonomische Sonderweg wird von vielen europäischen Nachbarn skeptisch betrachtet und als Bruch mit den gemeinsamen Werten der Union interpretiert.

Der Wahlausgang und die Rolle von Vox und Feijóo

Bei der anstehenden Wahl ist ein knappes Rennen zwischen der sozialdemokratischen Regierung unter Pedro Sánchez und der oppositionellen konservativen Volkspartei zu erwarten. Umfragen deuten darauf hin, dass der Premierminister nach acht Jahren im Amt seinen Sitz verlieren könnte. Die Volkspartei wird voraussichtlich gemeinsam mit der rechtspopulistischen Partei Vox eine komfortable Regierungsmehrheit stellen. Die Führung der konservativen Opposition liegt bei Alberto Feijóo, der als neuer Premierminister in Aussicht steht. Feijóo hat bereits eine klare Abkehr vom aktuellen Kurs des Sanchismo und eine Rückkehr zu traditionellen europäischen Allianzen versprochen.

Ein Zusammenschluss aus Volkspartei und Vox würde historisch bedeutsam sein, da dies bedeuten würde, dass erstmals seit dem Ende der faschistischen Franco-Diktatur im Jahr 1975 eine extrem rechte Partei an der Regierung beteiligt wäre. Die Partei Vox ist explizit EU-kritisch und stellt die Rettung der "westlichen Zivilisation" auf ihre Agenda. Ihr Chef Santiago Abascal pflegt enge Kontakte zur lateinamerikanischen Rechten und ist ein bekannter Bewunderer von Donald Trump. Dennoch gehen Experten wie der Politologe Fernando Vallespín davon aus, dass eine Feijóo-Regierung außenpolitisch gemäßigter agieren würde, da Entscheidungen mit den Mitte-Rechts-Partnern der Europäischen Volkspartei abgestimmt würden.

Auswirkungen auf Migration, Klima und Israel-Politik

Im Falle eines Regierungswechsels ist mit einer konzilianteren Israel-Politik, besseren Beziehungen zu den USA und rechtsgerichteten Regierungen in Lateinamerika zu rechnen. Die neue Regierung würde sich voraussichtlich zu einer resoluten Verteidigungspolitik bekennen, wobei unklar bleibt, ob angesichts des Budgetdrucks tatsächlich mehr Geld für das Militär ausgegeben wird. Zudem wird erwartet, dass Madrid sich im Falle einer Rechtswende von China distanziert und sich stärker an die EU-Linie anpasst. Die Skepsis gegenüber China ist innerhalb der Koalitionsverhandlungen ein gemeinsames Nenner, das auch die Migrations- und Klimapolitik betreffen dürfte.

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Der Thinktank "European Council on Foreign Relations" (ECFR) prognostiziert ein Ende des Madrider Exzeptionalismus, falls die Konservativen die Wahlen gewinnen. Die Unsicherheit, die von der Partei Vox ausgeht, bleibt jedoch ein kritischer Faktor in der politischen Landschaft Spaniens. Während Pedro Sánchez versucht, sein Image als Don Quichotte der Weltpolitik zu festigen, bereitet sich die Opposition darauf vor, die internationalen Beziehungen Spaniens wieder in die Bahnen der europäischen Mehrheitspolitik zurückzuführen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Wähler diesen Paradigmenwechsel unterstützen oder dem aktuellen Premierminister ihre Stimme für seinen eigenwilligen Kurs geben.