Die spanische Parlamentswahl verzeichnete außergewöhnlich hohe Stimmbeteiligung. Ministerpräsident Pedro Sánchez hofft auf eine linke Wende, während Umfragen einen Rechtsruck andeuten.

Bei der spanischen Parlamentswahl zeigt sich eine überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung, die Ministerpräsident Pedro Sánchez als Chance für eine politische Neujustierung wertet. Die Sozialistische Arbeiterpartei Spanien s ( PSOE) und ihre Verbündeten erhoffen sich von der massiven Beteiligung der Wähler eine konsolidierte linke Mehrheit im Unterhaus. Dies steht im Kontrast zu aktuellen Umfragetrends, die einen deutlichen Rechtsruck in der spanischen Politik prognostizieren. Fast alle vorliegenden Marktforschungsinstitute deuten darauf hin, dass die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox gemeinsam die erforderliche Mehrheit erreichen könnten.

Historische Zäsur durch rechtsextreme Regierungsbeteiligung

Sollten die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox gemeinsam die Schwelle von 176 Sitzen überschreiten, die für eine Mehrheitsbildung im spanischen Unterhaus erforderlich ist, würde dies eine historische Zäsur in der spanischen Staatsgeschichte markieren. Es wäre das erste Mal seit dem Tod des Diktators Francisco Franco im Jahr 1975, dass eine Partei der politischen Rechten oder Rechtsextremen an der Regierung in Madrid beteiligt wäre. Bei der vorherigen Wahl im Sommer 2023 hatte die PP zwar die meisten Stimmen auf sich gezogen, konnte jedoch nicht genügend parlamentarische Unterstützung für eine eigenständige Regierungsbildung sichern. Die damalige Wahlbeteiligung lag abschließend bei 66,6 Prozent.

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Rekordwerte bei der Stimmbeteiligung bis nachmittags

Bis 14 Uhr lag die aktuelle Wahlbeteiligung um 5,2 Prozentpunkte über dem Wert der letzten Wahl im Jahr 2023. Ein bis dato verbuchter Allzeitrekord zu diesem Tageszeitpunkt wurde im Jahr 1993 mit 41,8 Prozent erzielt. Besonders stark fiel der Zulauf in zwei traditionellen Hochburgen des linken politischen Lagers aus, namely dem Baskenland und Katalonien. In beiden Autonomen Gemeinschaften lag die Beteiligung um 10 bzw. 13 Prozentpunkte höher als noch bei der letzten Wahlperiode. Auch in der konservativ regierten nordafrikanischen Exklave Ceuta, die im Sommer vergangenen Jahres durch einen massiven Migrantenansturm internationale Schlagzeilen machte, war die Beteiligung um elf Prozentpunkte höher als im Vergleichszeitraum.

Wahlkampfthemen und wirtschaftliche Lage

Der 54-jährige Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte die eigentlich erst im Sommer 2027 fälligen Parlamentswahlen aufgrund von Streitigkeiten um die Wohnungspolitik vorgezogen. Ziel dieser Strategie war es, linke Wähler durch konkrete politische Maßnahmen zu mobilisieren. Sánchez warnte im Wahlkampf explizit vor einer künftigen rechts-ultrarechten Regierung und betonte gleichzeitig das starke Wirtschaftswachstum in Spanien. Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone weist Spanien das höchste Wirtschaftswachstum auf. Dennoch haben anhaltende Probleme am Wohnungsmarkt, steigende Lebenshaltungskosten und eine Reihe von Korruptionsskandalen dem Ansehen des sozialistischen Premierministers geschadet. Hinzu kamen in diesem Jahr zwei verheerende Zugunglücke mit insgesamt 115 Toten sowie die Migrationskrise in Ceuta.

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Politische Positionen und europäische Signalwirkung

Ministerpräsident Sánchez, einer der wenigen linken Regierungschefs in Europa, der seit 2018 regiert, hofft auf eine politische Überraschung. Seine PSOE hatte in den Umfragen zuletzt an Boden gewonnen und war dem in Führung liegenden Konservativen Alberto Nuñez Feijoo nahegerückt. Gleichzeitig schwächeln die linksalternativen Parteien, mit denen Sánchez derzeit eine Minderheitsregierung führt. Die Vox-Partei, die laut Umfragen derzeit auf dem dritten Platz hinter PP und PSOE liegt, könnte zahlreiche zusätzliche Abgeordnetensitze hinzugewinnen. Nach der Stimmabgabe kurz nach Öffnung der Wahllokale um 09.00 Uhr forderte Sánchez die Wähler auf, in Massen an die Wahlurnen zu kommen und eine deutliche Botschaft zu senden.

Ausblick auf die politische Landschaft

Die Parlamentswahlen der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone haben potenziell eine starke Signalwirkung für das kommende Jahr. In Frankreich, Italien und Polen stehen weitere Wahlen an, die die Kräfteverhältnisse innerhalb der Europäischen Union erheblich verschieben könnten. Vor Journalisten betonte Sánchez auf Englisch, dass die Stimmabgabe nicht nur für Spanien, sondern auch für ganz Europa von Bedeutung sei. Die Ergebnisse dieser Wahl werden maßgeblich darüber entscheiden, ob die spanische Politik weiterhin auf einer Koalition der linken Mitte basiert oder ob ein rechter Konsens die nächste Legislaturperiode prägt.