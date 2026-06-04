Europameister Spanien muss sich im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 mit einem 1:1-Unentschieden gegen den Irak begnügen. Ohne zahlreiche Leistungsträger zeigt das Team von Luis de la Fuente noch Steigerungspotenzial.

Spanien hat im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 gegen den Irak nicht überzeugt und sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen müssen. Ohne viele etablierte Stars wie Lamine Yamal, Pedri, Rodri oder Nico Williams trat die Mannschaft von Nationaltrainer Luis de la Fuente in La Coruña mit einer stark verjüngten Mannschaft an, die den Spielfluss suchte.

Der frisch gebackene Europameister begann zwar dominant und ging durch Ferran Torres (16. ) nach einem Konter in Führung, doch die Abwehr warfnisse. Merchas Doski (27. ), der in Hannover geboren wurde, glich für den Irak mit dessen erstem Torschuss aus, wobei Spaniens Torhüter Joan Garcia keine gute Figur machte.

Nach der Pause rotierte de la Fuente erneut stark, insgesamt elf Wechsel erschwerten den Rhythmus. Das Team zeigte somit noch Steigerungspotenzial vor dem finalen Test gegen Peru am Dienstag in Mexiko. Für die Irakisch, die als letztes Team das WM-Ticket lösten, war es eine weitere Bewährungsprobe vor ihrer schwierigen Gruppe mit Norwegen, Frankreich und Senegal. Es war für den Irak die zweite WM-Teilnahme nach 1986





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