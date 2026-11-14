US-Senatoren fordern von SpaceX Aufklärung über die Geschwindigkeitsbegrenzung von Starlink in der Ukraine. Eine parlamentarische Untersuchung beginnt, da Kritik an der militärischen und zivilen Internetversorgung laut wird.

Eine parlamentarische Untersuchung in den Vereinigten Staaten richtet ihren Blick nun direkt auf das Weltraumunternehmen SpaceX. Auslöser ist die controversy um die Drosselung der Internetgeschwindigkeit von Starlink auf ukrainischem Gebiet. Mehrere Senatoren der Demokratischen Partei verlangen von dem Unternehmen die Herausgabe interner Dokumente und umfassende Auskünfte über die Hintergründe dieser Maßnahmen. Die Forderungen wurden in einem formellen Schreiben an das Tech-Imperium von Elon Musk gestellt, das die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Nutzung kritischer Infrastruktur im Kriegshandwerk betonen soll.

Untersuchungsausschuss fordert Dokumente bis 30. November

Die Demokratischen Senatoren, die im Jänner die Mehrheit im US-Senat übernehmen werden, haben konkrete Fristen für die Kooperation mit SpaceX festgelegt. Das Unternehmen muss bis zum 30. November schriftlich bestätigen, dass alle relevanten Unterlagen zu den Geschwindigkeitsbegrenzungen vollständig erhalten und nicht vernichtet wurden. Zusätzlich sollen in diesem Zeitraum alle offenen Fragen der Gesetzgeber beantwortet werden. Dies dient der Sicherstellung einer lückenlosen historischen Aufzeichnung für den kommenden Kongress, der unter der Kontrolle der Demokraten stehen wird.

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Zu den zentralen Fragen der Untersuchung gehört die Klärung der Verantwortungshierarchie. Die Senatoren wollen wissen, wer genau die Anordnung zur Drosselung der Datenrate für das zivile Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield erteilt hat. Diese Unterscheidung ist von hoher politischer und rechtlicher Bedeutung, da beide Dienste unterschiedlichen regulatorischen und politischen Einflüssen unterliegen. Die Transparenz soll sicherstellen, dass solche Eingriffe in die Kommunikation nicht im Verborgenen erfolgen.

Konfliktpunkte zwischen Nutzung und Regulierung

Der Konflikt entspann sich im Oktober, als die ukrainische Regierung tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen öffentlich beklagte. Offiziell wurde dargelegt, dass durch die reduzierte Bandbreite kritische Abwehrsysteme gegen russische Drohnen nicht mehr effizient eingesetzt werden konnten. Diese Aussage stellt eine schwere Anschuldigung gegen die Zuverlässigkeit der Technologie dar und schürt die Befürchtung, dass politische oder kommerzielle Entscheidungen direkte militärische Nachteile zur Folge haben könnten. Die ukrainische Armee nutzt Starlink-basierte Internetverbindungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ununterbrochen für ihre Kommunikationsnetzwerke.

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Elon Musk hatte Kiew im Oktober vorgeworfen, das zivile Starlink-Netzwerk missbräuchlich für Drohnenangriffe verwendet zu haben. Dieser Einsatz verstößt nach Ansicht von SpaceX gegen die geltenden Nutzungsbedingungen des Unternehmens. Gleichzeitig wurde betont, dass der auf SpaceX-Satelliten laufende, militärische Internetdienst Starshield direkt von der US-Regierung kontrolliert wird. Diese Differenzierung diente der Verteidigung des Unternehmens, deutete aber auch auf komplexe Schnittstellen zwischen zivilen Anbietern und staatlichen Interessen hin, die nun genauer untersucht werden müssen.

Widersprüchliche Angaben und künftige Konsequenzen

Die Frage nach der alleinigen Verantwortung für die Drosselung bleibt aufgrund widersprüchlicher Stellungnahmen von SpaceX und der US-Regierung ungeklärt. Während sich beide Parteien teilweise gegenseitig die Verantwortung zuschieben oder abgrenzen, fordern die US-Gesetzgeber eine eindeutige Klärung dieses Diskrepanzproblems. Die Senatoren wollen insbesondere verstehen, ob SpaceX die möglichen Konsequenzen der Geschwindigkeitsbegrenzung für die ukrainische Zivilbevölkerung und für in der Ukraine lebende Amerikaner abgewogen hat. Diese ethische und praktische Dimension der Entscheidung steht im Fokus der anstehenden Anhörungen.

Die politische Landschaft ändert sich zudem durch die bevorstehende Machtübernahme der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat. Sie nutzen die Situation bereits, um sich für weitere Untersuchungen der Regierung von Präsident Donald Trump und seiner associateden Technologien aufzustellen. Die ukrainischen Drohnen, die mit Starlink-Terminal ausgestattet sind, greifen weiterhin ferngesteuert Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an. Die genaue Rolle der Datenratenkontrolle in diesen militärischen Operationen wird nun detailliert auf den Prüfstand gestellt, um künftige Regulierungsansätze zu schärfen.