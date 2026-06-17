SpaceX nach Börsengang mit 2,66 Billionen Dollar bewertet - Analysten warnen vor Übertreibung

SpaceX erreicht nach dem Börsengang eine astronomische Bewertung von 2,66 Billionen Dollar, obwohl das Unternehmen Verluste schreibt. Eine Analyse von Kennzahlen wie KUV und KGV zeigt, warum viele Experten die Aktie für überbewertet halten und welche Zukunftserwartungen nötig wären, um die Bewertung zu rechtfertigen.

SpaceX, das Raumfahrt unternehmen von Elon Musk , hat nach seinem Börsengang eine außergewöhnlich hohe Bewertung erreicht. Der Aktienkurs stieg schnell auf rund 201 Dollar, was das Unternehmen mit 2,66 Billionen Dollar bewertete und es unter die fünf größten börsennotierten Konzerne weltweit katapultierte.

Diese Bewertung wirft Fragen auf, da SpaceX im Vorjahr nur einen Umsatz von etwa 19 Milliarden Dollar erzielte und Verluste schreibt. Analysten von Morningstar schätzen den fairen Wert auf 780 Milliarden Dollar, während Seeking Alpha zum Verkauf rät, da die Aktie überbewertet sei. Nutzer in sozialen Medien verspotten enthusiastische Musk-Anhänger, die bereits Tesla hoch bewerteten, aber bei SpaceX noch extremer agierten. Gemessen an üblichen Bewertungskennzahlen ist SpaceX extrem teuer.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei etwa 140, verglichen mit typischen Werten von eins bis zwei bei Industriefirmen oder sechs bis zehn bei wachsenden Tech-Unternehmen. Nvidia, der aktuell wertvollste Konzern, hat ein KUV von 20, Palantir - oft als überbewertet kritisiert - eines von 70 und schreibt zudem Gewinne. Da SpaceX keine Gewinne ausweist, wird das KUV oft herangezogen. Nvidia hingegen weist mit 55 Prozent eine außergewöhnlich hohe Nettogewinnmarge auf, während etablierte Industriefirmen oft im einstelligen Bereich liegen.

Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird bei profitablen Unternehmen genutzt. Nvidia liegt bei 40, was als teuer gilt, aber auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate bei 21-24. Bereinigt um das erwartete Wachstum (PEG-Ratio) ergibt sich ein Wert zwischen 0,3 und 0,65, was als günstig gilt und Nvidia vergleichsweise attraktiv erscheinen lässt. Bei SpaceX fehlt diese Kennzahl mangels Gewinnen.

Die Bewertung hängt somit stark von der zukünftigen Entwicklung ab. Goldman Sachs prognostiziert, dass SpaceX den Umsatz bis 2030 um das 25-Fache steigern könnte, insbesondere durch die KI-Sparte mit Rechenzentren im All.

Allerdings sind die Unsicherheiten bezüglich künftiger Gewinne groß. Morningstar warnt, dass selbst unter optimistischen Annahmen die heutige Bewertung zu hoch sei, da die angenommenen hohen Umsätze und Gewinne erst in fernerer Zukunft erreicht würden. Ein Vergleich mit Snowflake zeigt: Beim Börsengang 2020 hatte Snowflake ein KUV von 200, war also ähnlich hoch bewertet. Dann wuchs der Umsatz stark, das KUV sank auf 17-18, und die Aktie wuchs in ihre Bewertung hinein.

Der Kurs liegt nach Schwankungen heute wieder nahe dem Ausgabepreis. Für SpaceX bedeutet dies: Selbst wenn das Unternehmen in fünf Jahren hohe Umsätze und Gewinne erzielt, die die heutige Bewertung rechtfertigen, muss der Aktienkurs nicht automatisch steigen - möglicherweise hat der Markt diese Erwartungen bereits eingepreist. Letztlich bleibt die Bewertung spekulativ und hängt von der Fähigkeit ab, langfristige Wachstumsziele zu erreichen





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