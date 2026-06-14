SpaceX-Börsengang: Ein neues Kapitel im amerikanischen Traum

Der Rekord-Börsengang von SpaceX hat nicht nur Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht, sondern auch Tausende einfache Arbeiter zu Millionären. Die Geschichte vom schnellen Aufstieg hat über die vergangenen Jahre so einige Risse bekommen, sie gilt längst nicht mehr für jeden. Der Börsengang von SpaceX hat dieses Selbstverständnis nun völlig neu definiert.

Der Rekord- Börsengang von SpaceX hat nicht nur Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht, sondern auch Tausende einfache Arbeiter zu Millionären. In Amerika gilt es als großes Ziel, vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen.

Der Börsengang von SpaceX hat dieses Selbstverständnis nun völlig neu definiert. Der größte Börsengang aller Zeiten hat einfache Arbeiter über Nacht zu Millionären gemacht. Einer von ihnen ist Juan Hernandez, ein mexikanischer Arbeiter, der einst in die USA emigrierte. 2015 nahm er bei SpaceX einen Job für 28 Dollar pro Stunde an. Seit dem Börsengang von SpaceX ist auch seine Beteiligung mehr als eine Million Dollar wert.

Der IPO des Raumfahrtunternehmens hat Gründer und CEO Elon Musk zum ersten Billionär der Welt gemacht. Die aber wohl noch interessantere Geschichte spielt sich in den Kontrollräumen und Büros des Raketenbauers ab. Nach Schätzungen der Investmentplattform Hill.com dürften durch den Börsengang mehr als 4400 aktuelle und frühere SpaceX-Mitarbeiter zu Dollar-Millionären geworden sein. Rund 400 sollen sogar auf Aktienpaketen im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar sitzen.

SpaceX bestätigt diese Zahlen zwar nicht, sie zeigen aber die Dimension dieser Vermögenssteigerungen. Wie viele andere amerikanische Unternehmen auch, setzt SpaceX neben klassischen Gehältern auch auf Firmenbeteiligungen seiner Belegschaft, die damit zum Miteigentümer wird. Genau darin liegt eine der großen Lehren des SpaceX-IPO: Wohlstand entsteht in der Tech-Ökonomie selten über Löhne und Gehälter allein, sondern über Anteile und Beteiligungen.

Im Silicon Valley gehören solche zur Grammatik des Wachstums: Wer an einem riskanten Unternehmen mitbaut, soll im Erfolgsfall auch am Gewinn beteiligt sein. In Europa bleibt das oft ein Steuer-, Notariats- und Bürokratieproblem. Jedes Land hat eigene Regeln, Bewertungslogiken und Fristen. Wer Mitarbeiter grenzüberschreitend beteiligt, baut schnell kein Beteiligungsprogramm, sondern ein juristisches Labyrinth.

Es ist ein Lehrbuch-Beispiel dafür, wie Europa im Kampf um die besten Talente den Anschluss verliert: In Brüssel redet man viel über Innovation, Beteiligungen an deren Wertschöpfung werden aber unnötig kompliziert gehalten. Gerade junge Gründer, die ihre Unternehmen skalieren wollen, sind davon frustriert. Die logische Folge: die Firmenzelte werden in den USA aufgeschlagen, wo Kapital und Beteiligungsmöglichkeiten wie Milch und Honig fließen und nicht von bürokratischem Regelwerk gebremst werden.

Der SpaceX-Börsengang ist jedenfalls eine Geschichte über Machtverschiebung auf gleich mehreren Ebenen. Wer heute über Weltraum spricht, spricht auch über künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Satelliteninternet - und über die geopolitische Neuverteilung von Kapital. In allen Bereichen drohen Europa neue Abhängigkeiten. Und die nächste Welle rollt bereits an.

KI-Entwickler Anthropic hat Anfang Juni vertraulich Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, kurz darauf folgte Konkurrent OpenAI. Bei beiden Unternehmen ist offen, wann und zu welcher Bewertung sie tatsächlich an die Börse gehen. Doch klar ist: Sollte es dazu kommen, könnten auch dort riesige neue Vermögen entstehen - allerdings nicht in der Werkshalle, sondern in Forschungsteams, Produktabteilungen und Rechenzentren. Die Beteiligungslogik der Mitarbeiter ist bei den KI-Labs dieselbe wie bei SpaceX.

Die Angestellten - meist sind es gut bezahlte Programmier- und IT-Genies - sind in den allermeisten Fällen schon heute Millionäre. Von ihnen dürften dann schon bald einige in die Milliardärs-Riege aufsteigen





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