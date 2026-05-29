Sozialministerin Schumann präsentiert Offensivmittel im Bereich der Sozialpolitik

Österreichs Sozialministerin Korinna Schumann hat am Freitag bei der Landes-Sozialreferentenkonferenz in Hagenberg/Oberösterreich die im Doppelbudget 2027/28 geplanten Offensivmittel im Bereich der Sozialpolitik vorgestellt. Demnach sollen 100 Millionen Euro pro Jahr in den kommenden beiden Jahren in den Pflegebereich fließen.

Österreichs Sozialministerin Korinna Schumann hat am Freitag bei der Landes-Sozialreferentenkonferenz in Hagenberg/Oberösterreich die im Doppelbudget 2027/28 geplanten Offensivmittel im Bereich der Sozialpolitik vorgestellt. Demnach sollen 100 Millionen Euro pro Jahr in den kommenden beiden Jahren in den Pflegebereich fließen. 20 Millionen Euro jährlich sollen für analoges Leben zur Verfügung stehen und weitere 60 Millionen Euro zur Bekämpfung von Armut bei Kindern und Jugendlichen.

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die mobilen Dienste in der Pflege zu stärken, Menschen in ihrer häuslichen Umgebung medizinisch zu versorgen und zugleich pflegende Angehörige zu entlasten. Die von Schumann erwähnten Schritte sind Teil der Offensivmaßnahmen des von Einsparungsnotwendigkeiten gekennzeichneten Doppelbudgets. Mit den jährlich 100 Millionen Euro an Pflege-Offensivmitteln sollen die mobilen Dienste als tragende Säule der Pflegeinfrastruktur in Österreich gestärkt werden.

Mobile Dienste würden es ermöglichen, Menschen in ihrer häuslichen Umgebung medizinisch zu versorgen und zugleich pflegende Angehörige zu entlasten. Außerdem könnten dadurch zahlreiche stationäre Aufenthalte vermieden werden. Pflege beginnt dort, wo Menschen ihr Leben führen - zuhause. Mit den Offensivmitteln stärken wir gezielt die mobilen Dienste und damit eine der wichtigsten Säulen unserer Pflegeversorgung, so Schumann.

Unser Ziel ist eine Pflege, die nahe bei den Menschen ist: menschlich, qualitätsvoll und leistbar. Dafür investieren wir in qualifiziertes Personal und starke mobile Angebote. Maßnahmen im Bereich analoges Leben sollen all jenen Menschen, die nicht vollumfänglich am digitalen Leben teilnehmen können, Zugänge zu diversen Services ermöglichen. Im Sinne der Wahlfreiheit solle zur Sicherung gleichberechtigter Teilhabe und zur selbstständigen Alltagsbewältigung die Sicherstellung analoger Zugänge ermöglicht werden.

Im Rahmen von 20 Millionen Euro an Offensivmitteln pro Jahr sollen Angebote zur Beratung, Hilfestellung, Schulung und Unterstützung im digitalen Leben finanziert werden. Digitalisierung darf niemanden ausschließen, betonte Schumann. Teilhabe muss für alle möglich bleiben. Mit jeweils 60 Millionen Euro will Schumann die Armut bei Kindern und Jugendlichen eindämmen.

Wesentlich sei es, die Maßnahmen diskriminierungsfrei und niederschwellig zu gestalten, damit Kinder und Jugendliche, die von multiplen Problemlagen betroffen sind, oder Kinder und Jugendliche mit Behinderungen davon profitieren können. Sichergestellt werden soll etwa die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen wie Frühe Hilfen, Lernunterstützung, Mentoring, Begleitung an kritischen Übergängen oder kostenlose Ferienbetreuung und Sozialberatung. Kinderarmut zu bekämpfen bedeute, Chancen zu schaffen, sagte Schumann. Mit den Offensivmitteln investiere die Regierung direkt in Unterstützung, Bildung und soziale Teilhabe für junge Menschen. Kein Kind dürfe aufgrund von Armut oder schwierigen Lebenslagen zurückgelassen werden





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