Sozialministerin Schumann plant Maßnahmen zur Förderung älterer Arbeitnehmer

Sozialministerin Korinna Schumann erwägt Quotenregelungen und Anreizsysteme, um ältere Arbeitnehmer länger im Arbeitsmarkt zu halten. Die Pläne stoßen auf Unterstützung von der Gewerkschaft, während der Wirtschaftsbund Kritik übt. Zudem werden Pensionsanpassungen verteidigt und Einblicke in die geplante Sozialhilfereform gegeben.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) plant eine Quotenregelung , um ältere Arbeitnehmer länger in der Arbeitswelt zu halten. Konkret erwägt sie, Leistungen für Arbeitgeber aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) an eine Quote zu knüpfen. In der ORF-'Pressestunde' betonte Schumann, dass ein 'Bonus-Malus-System' im Regierungsprogramm nicht vorgesehen sei, deutete aber die Möglichkeit eines 'Einstellungstausenders' an. Bezüglich der geplanten neuen Sozialhilfe äußerte sie sich noch vage.

Die Ministerin begründete ihren Ansatz mit der hohen Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe: 'Die reine Bitte von mir, mehr Ältere einzustellen, wird zu wenig sein.' Daher sei ein Anreizsystem für Unternehmen notwendig, so Schumann. Ähnliche Quotenregelungen existieren bereits für Menschen mit Behinderungen. Wie die konkrete Umsetzung aussehen soll, ließ Schumann offen, betonte aber: 'Die Quoten müssen vereinbart werden. Das darf den Budgetrahmen nicht weiter belasten.'\Die Gewerkschaft, Schumanns politische Heimat, unterstützte die Pläne umgehend. In einer Aussendung des ÖGB wurde darauf hingewiesen, dass rund 30 Prozent der Betriebe mit über 20 Mitarbeitern keine über 60-Jährigen beschäftigen. Eine 'Älterenquote' – bei deren Erreichen Betriebe eine Unterstützung erhalten und bei Nichterfüllung einen Ausgleich zahlen – sei 'nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft', so Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth. Der ÖGB versprach die Unterstützung aller politischer Initiativen zur Einführung eines solchen Anreizsystems. Die Reaktion des Wirtschaftsbundes fiel erwartungsgemäß anders aus. Generalsekretär Kurt Egger kritisierte das Vorgehen scharf und forderte, anstatt zu 'moralisieren' und 'Unternehmer-Bashing', ein 'Fairnesspaket' mit Maßnahmen gegen Sozialleistungsbetrug, ähnlich wie bereits zuvor von Wirtschaftskammer-Generalsekretär Jochen Danninger gefordert. Schumann verteidigte die Pensionsanpassungen, die unter dem Motto standen, 'alles tun, um das Budget zu stabilisieren'. Die diesjährigen Pensionsanpassungen steigen bis zu einem Betrag von 2.500 Euro um 2,7 Prozent. Schumann räumte ein, dass diese Anpassungen 'keine Freude' bereiten, bezeichnete aber eine geringere Erhöhung der Mindestpensionen als 'unvorstellbar' und 'undenkbar'. Sie wies Vorwürfe der Pensionistenvertreter zurück, nicht in die Gespräche eingebunden worden zu sein, und erklärte, dass eine umfassendere Erhöhung aller Pensionen im aktuellen Budgetrahmen nicht möglich gewesen sei.\Zur Reform der Sozialhilfe gab es bei einer Pressekonferenz der ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung Anfang der Woche kaum konkrete Details. Auch am Sonntag blieb die Sozialministerin auf Nachfrage vage und wich Fragen nach der Einbeziehung der Familienbeihilfe oder möglichen Deckelungen aus. Sie betonte die Notwendigkeit, 'gemeinsam zu einer Lösung zu finden', die 'verfassungsrechtlich korrekt' sein müsse. Sie stellte sich schützend vor Sozialhilfebezieher und -bezieherinnen, die oft im Zentrum politischer Debatten stehen: 'Da ist von leichtem Leben keine Rede.' Schumann deutete an, dass es vorerst keine weiteren Einsparungen in ihrem Ressort geben werde. Sie wies darauf hin, dass 'ein Drittel der letzten Einsparungen aus meinem Haus' stamme und somit Gelder betroffen seien, 'die nicht zu den Menschen kommen'. Zur Debatte um die 'Lifestyle-Teilzeit', initiiert von ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, betonte sie die Bedeutung des Ausbaus der Kinderbetreuung, um mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit zu erhöhen. 'Eine Beschäftigung mit mehr Stunden und Vollzeit ist immer noch die beste Lösung'. Sie zeigte sich erfreut über die Verhandlungen zum Gesamtvertrag für Kassenleistungen, die sich jedoch hinziehen. Im Gesundheitsbereich sieht sie die Aufgabe, das öffentliche System attraktiver zu gestalten, um mehr junge Ärzte zu gewinnen, was durch attraktivere Verträge und eine Anpassung der Arbeitszeit erreicht werden soll. Menschen mit ME/CFS versicherte sie, 'von mir zu 100 Prozent ernst genommen zu werden'. Sie reagierte auf Kritik am Chef der Pensionsversicherungsanstalt, Winfried Pinggera, der im Zusammenhang mit ME/CFS von 'Trittbrettfahrern' und 'Scharlatanen' gesprochen haben soll, und betonte ihr Bewusstsein für die 'schwierigen Wege durch das System'. Bis Ende des Jahres soll ein entsprechender Aktionsplan umgesetzt werden





