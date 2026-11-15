Sozialhilfereform 2025: ÖVP streicht Höchstbeträge und führt Wartefrist für Flüchtlinge ein

Sozialminister Rudolf Gödl kündigt harte Reformen an: Keine Sozialhilfeausreißer mehr, neue Regeln für Asylbewerber und Ende der Kindergrundsicherung. Details zur Umsetzung.

Sozialminister Rudolf Gödl kündigt eine fundamentale Neuausrichtung des österreichischen Sozialstaats an. Die geplante Reform zielt darauf ab, die Leistungshöhe für Familien zu begrenzen und neue Regeln für Asylbewerber einzuführen. Insbesondere in Wien sollen bisherige Höchstbeträge von bis zu 6.000 Euro oder gar 9.000 Euro pro Familie künftig nicht mehr möglich sein. Gödl begründet diese Maßnahmen damit, dass der Staat nur dann als gerecht empfunden wird, wenn Erwerbstätige finanziell besser dastehen als Leistungsbezieher.

Neue Regeln für Flüchtlinge und Leistungskürzungen

Ein zentraler Baustein der Reform ist die Einführung einer Wartefrist für Flüchtlinge. Gleichzeitig werden die sozialen Leistungen für große Familien reduziert. Die Steiermark profitiert dabei von den vorgesehenen Einsparungen, die in Millionenhöhe erwartet werden. Der ÖVP-Politiker schließt aus, dass es weiterhin Ausreißer bei den Familienzuschüssen geben darf. Das neue Grundsatzgesetz soll verhindern, dass einzelne Haushalte überproportionale Beträge erhalten, während andere weniger Unterstützung bekommen.

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Die Caritas und die Volksanwaltschaft haben bereits vor den geplanten Verschärfungen gewarnt. Beide Institutionen befürchten, dass die neuen Regeln zu hart ausfallen und zusätzliche Armut verursachen könnten. Rudolf Gödl teilt diese Einschätzung nicht. Er verteidigt die Änderungen als notwendigen Schritt hin zu einem System, das von der breiten Bevölkerung als fair wahrgenommen wird. Die Kritik der Opposition, insbesondere der FPÖ, die die Kürzungen für Flüchtlinge für unzureichend hält, weist Gödl zurück.

Keine Umsetzung der Kindergrundsicherung der SPÖ

Neben den Einsparungen bei der Familienbeihilfe und den Regelungen für Asylbewerber macht Gödl deutlich, dass wichtige Vorhaben der SPÖ in der ursprünglich geplanten Form nicht umgesetzt werden. Das Projekt der Kindergrundsicherung, wie es von der Sozialdemokratischen Partei vorgesehen war, kommt in dieser Form nicht zustande. Auf die Nachfrage, ob das Projekt für die gesamte laufende Regierungsperiode vom Tisch sei, stellt Gödl keine Umsetzung in Aussicht.

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Stattdessen verweist er darauf, dass Familien durch die nun vorgesehenen Maßnahmen entsprechend abgesichert seien. Die Regierung legt den Fokus auf andere Ansätze, die eher auf Anreize zur Erwerbstätigkeit setzen sollen. Die Kritik an der ursprünglichen SPÖ-Idee ist Teil der breiteren Strategie, das Sozialsystem zu restrukturieren und Kosten zu senken. Dies geschieht trotz des Widerstands politischer Gegner, die eine andere Prioritätensetzung fordern.

Pensionssystem und Verdienstmöglichkeiten ab Jänner

Ein weiterer wichtiger Aspekt der sozialen Sicherung betrifft das Pensionssystem. Ab Jänner soll es möglich sein, während der Pension bis zu 15.000 Euro steuerfrei dazuzuverdienen. Damit will die Regierung erreichen, dass Menschen länger im Berufsleben bleiben. Ziel sei vielmehr, das tatsächliche Antrittsalter stärker an das gesetzlich vorgesehene Alter heranzuführen, als das Pensionsantrittsalter selbst anzuheben. Eine generelle Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters steht nicht zur Debatte.

Durch diese Maßnahme sollen ältere Arbeitnehmer finanziell entlastet werden, ohne dass sie ihre Rente komplett verlieren müssen. Der Sozialminister betont, dass dies ein wichtiger Schritt ist, um der alternden Gesellschaft gerecht zu werden. Die Idee, das Rentenalter einfach nur zu erhöhen, wird abgelehnt. Stattdessen soll Anreize gesetzt werden, länger zu arbeiten. Dies soll die Belastung des Systems reduzieren und gleichzeitig die Einkommenssicherung der Pensionisten verbessern.

Kritik an der FPÖ und Debatte um Remigration

Auch mit der FPÖ geht der ÖVP-Klubchef hart ins Gericht. Besonders kritisch sieht er die Verwendung des Begriffs "Remigration". Die Regierung betreibe bereits eine restriktive Asylpolitik, auch bei Abschiebungen. Den Freiheitlichen wirft Gödl vor, sich parlamentarischen Einigungen zu verweigern und die Debatte mit einem rechtsextrem konnotierten Begriff zu verschärfen. Er argumentiert, dass pauschale Abschiebeforderungen problematisch seien.

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Ein Beispiel aus seinem Heimatort verdeutlicht seine Position: Dort betreibe ein Mann aus dem Iran ein Gasthaus, sei vollständig integriert und leiste einen wichtigen Beitrag zum Dorfleben. Es wäre völlig unlogisch, diesen Mann wieder auszuweisen. Gödl distanziert sich somit von pauschalen Forderungen nach Abschiebungen und fordert eine differenzierte Betrachtung der individuellen Integrationsleistung. Die Debatte um den Begriff Remigration hat die politischen Spannungen innerhalb der Koalition und zur Opposition verschärft.

Zukunftsausblick und Glaubwürdigkeit der ÖVP

Ob sich die ÖVP auf eine künftige Regierung unter FPÖ-Chef Herbert Kickl einstellen müsse, lässt Gödl offen. Eine solche Frage stelle sich derzeit nicht. Stattdessen müsse die Volkspartei konkrete Probleme lösen, etwa bei Migration und Teuerung, um wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Der Fokus liegt auf der Umsetzung der geplanten Reformen und der Darstellung, dass diese im Interesse der Allgemeinheit liegen.

Die Herausforderung besteht darin, den sozialen Ausgleich zu wahren, während gleichzeitig Anreize zur Arbeit geschaffen werden. Gödl bleibt optimistisch, dass die Bevölkerung die neuen Maßnahmen als gerechtfertigt ansehen wird. Die politische Landschaft bleibt jedoch gespannt, da die Kritik an den Kürzungen und den neuen Asylregeln weiterhin anhalten wird. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Reformen die erhofften Effekte erzielen und wie sie sich auf die gesellschaftliche Akzeptanz auswirken.