Analyse zeigt Hürden bei der Integration. Die neue Sozialhilfe knüpft Leistungen an Arbeitsbereitschaft, doch Bildung wird oft nicht anerkannt und Sanktionen sind umstritten.

Die geplante Reform der Sozialhilfe in Österreich soll den Bezug von Leistungen für Schutzberechtigte stärker an die Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme und Integration koppeln. Diese Maßnahme tritt in einem Markt auf, in dem Geflüchtete laut Expertenanalyse erhebliche strukturelle Hürden überwinden müssen. Der Bildungssoziologe Stefan Vogtenhuber vom Institut für Höhere Studien (IHS) wies am Mittwoch während der Präsentation einer Langzeitanalyse auf die Komplexität der aktuellen Situation hin. Er betonte, dass der Einstieg in den Arbeitsmarkt für viele der Schutzsuchenden ein langsamer und von Unterbrechungen geprägter Prozess ist.

Geflüchtete sehen sich mit Hürden konfrontiert

Stefan Vogtenhuber, der auch an der Universität Wien tätig ist, erklärte im Rahmen des Mediengesprächs, dass Beschäftigte häufig im Niedriglohnsektor tätig sind. Bei der Auswertung von Verwaltungsdaten von rund 58.000 Personen aus 37 Herkunftsländern stellte sich heraus, dass Syrien und Afghanistan die Hauptherkunftsländer der Analysegruppe waren. Diese Personen erhielten zwischen 2009 und 2018 einen Schutzstatus und hatten dadurch vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Erwerbsverläufe wurden im Rahmen der Studie über einen Zeitraum von fünf Jahren beobachtet.

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Qualifikationen sind oft nicht transferierbar

Die Analyse zeigt, dass mehr als 70 Prozent der Schutzberechtigten maximal über eine Pflichtschulbildung verfügen. Rund 22 Prozent haben zumindest eine höhere Sekundarstufe abgeschlossen. Ein höherer Bildungsabschluss beschleunigt den Arbeitsmarkteinstieg jedoch nicht automatisch. Das Hauptproblem liegt in der Nichtanerkennung von Qualifikationen. Von Stefan Vogtenhuber als nicht frei transferierbar beschrieben, lassen sich im Herkunftsland erworbene Abschlüsse nur schwer auf den in Österreich geprägten Arbeitsmarkt übertragen. Dies betrifft sowohl höhere Bildungsabschlüsse als auch berufsbildende Zertifikate.

Geschlechtsspezifische Unterschiede sind signifikant

Männer mit Pflichtschulbildung gelangen am raschesten in den Arbeitsmarkt, während Männer mit Hochschulabschluss oder Matura zu Beginn größere Schwierigkeiten haben. Im ersten Jahr sind Männer im Schnitt rund ein Drittel des Jahres beschäftigt, nach fünf Jahren steigt dieser Wert auf etwa zwei Drittel. Bei Frauen verläuft der Einstieg deutlich langsamer. Sie sind im ersten Jahr zwischen sieben und 23 Prozent der Tage beschäftigt. Nach fünf Jahren liegt dieser Wert bei Frauen zwischen 14 und 43 Prozent.

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Bei Frauen spielen traditionelle Geschlechterrollen und Betreuungspflichten, etwa infolge von Mutterschaft, eine große Rolle. Frauen aus Herkunftsländern mit besserem Bildungssystem und höherer weiblicher Arbeitsmarktbeteiligung sind hierzulande häufiger beschäftigt und verdienen mehr. Stefan Vogtenhuber stellte fest, dass dieser Zusammenhang bei Männern nicht in gleicher Weise sichtbar ist. Sprachbarrieren erschweren in den ersten Jahren die Teilnahme am Arbeitsmarkt erheblich.

Sanktionen bei Verletzung der Integrationspflichten

Die geplante Reform sieht vor, dass nur Personen die volle Höhe der Sozialhilfe erhalten, die Bemühungen zur Integration nachweisen. Dies erfordert entweder eine vorangegangene versicherungspflichtige Tätigkeit oder die Teilnahme an Kursen des Arbeitsmarktservice (AMS) in einem bestimmten Ausmaß. Ausgenommen von diesen Vorgaben sind nicht arbeitsfähige Menschen mit Behinderungen, Kinder, Personen mit Betreuungspflichten sowie Pensionisten. Bei Verletzung der Integrationspflichten oder mangelnder Bereitschaft, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, drohen Sanktionen.

Als Konsequenz ist eine Kürzung der Sozialhilfe um mindestens 25 Prozent vorgesehen. Laut Regierungsangaben ist auch eine vollständige Streichung der Leistungen möglich. Stefan Vogtenhuber äußerte Zweifel, dass Frauen durch solche Strafen eher am Arbeitsmarkt teilnehmen werden. Er betonte, dass der Großteil der geflüchteten Männer zwar Arbeitsbereitschaft zeige, die Konstanz der Tätigkeit jedoch ein Thema sei.

Dualer Arbeitsmarkt wird sich weiter verschärfen

Iker Atac von der Hochschule Fulda wies im Gespräch auf zwei wichtige Faktoren für den Zugang zum Arbeitsmarkt hin. Neben Arbeitsmarktprogrammen sind dies die sozialen Netzwerke, in denen sich Geflüchtete bewegen. Diese Netzwerke tragen dazu bei, dass Geflüchtete oft im Niedriglohnsektor verharren. Iker Atac erwartet, dass Sanktionen den dualen Arbeitsmarkt noch weiter verschärfen. Der primäre Sektor ist durch sichere Arbeitsverhältnisse und höhere Löhne geprägt, während der sekundäre Sektor durch unsichere Beschäftigung und niedrige Löhne definiert ist.