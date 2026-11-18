Die Sozialhilfe-Reform löst Debatten über Arbeitsanreize aus. Neben Basisleistungen gewähren Bund und Länder zahlreiche Zuschüsse für Energie, Gesundheit und Kinder, die das System komplex machen.

Die geplante Reform der österreichischen Sozialhilfe löst derzeit intensive Diskussionen zwischen politischen und sozialen Akteuren aus. Während die Caritas vor einer drohenden Verschärfung der Armutsrate warnt, kritisiert die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria die Maßnahme als unzureichend für die Förderung von Erwerbstätigkeit. Die Debatte fokussiert sich dabei auf zwei zentrale Punkte: die Einführung einer Wartefrist für Flüchtlinge sowie die geplante Kürzung der Leistungen für Mehrkindfamilien.

Komplexität des Unterstützungssystems

Die Realität der sozialen Absicherung in Österreich ist weitaus vielschichtiger als nur die reine Geldleistung der Mindestsicherung. Bund, Länder, Gemeinden und verschiedene Sozialversicherungsträger bieten zusätzliche Erleichterungen an, deren Gesamtsystem sich jedoch nur schwer übersichtlich darstellen lässt. Die Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland stark, und einzelne Befreiungen können weitere finanzielle Ansprüche auslösen.

Also read Streit um Notarzt-Reform: Jetzt schlagen Retter Alarm

Durch diese Verknüpfung können Sozialhilfebeziehende insgesamt deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben als allein die Sozialhilfe vorsieht. Ein vollständiger Überblick über alle verfügbaren Töpfe ist für betroffene Haushalte oft schwer zu gewinnen, da die Regelungen nicht einheitlich sind und regionale Unterschiede massive Auswirkungen auf die individuelle Höhe der Unterstützung haben.

Kritik an fehlenden Arbeitsanreizen

Die Organisation Agenda Austria stellt in einer Analyse heraus, dass die Reform kaum zusätzliche Anreize zur Aufnahme einer Arbeit schaffe. Ökonom Denes Kucsera von der Agenda Austria weist darauf hin, dass in einem Alleinverdienerhaushalt mit zwei Kindern die finanzielle Situation mit Sozialhilfe auch zukünftig besser sein könnte als die Verdienste aus einer Vollzeitstelle im Einzelhandel.

Advertisement

Besonders deutlich wird die Komplexität bei Familien mit vielen Kindern. Agenda Austria berechnet, dass eine Familie mit elf Kindern und Bezug von 9.000 Euro künftig noch rund 8.000 Euro Mindestsicherung inklusive Familienbeihilfe erhalten würde. Die geplanten Kürzungen würden sich in Wien weniger stark auswirken, da der Anteil der Miethilfe steigen könnte, wenn die Sozialhilfe für Kinder gekürzt wird. Dies verstärkt die Kritik, dass das System keine klaren Unterschiede zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit schafft.

Entlastungen bei Gesundheit und Energie

Finanzielle Erleichterungen ergeben sich zudem aus zahlreichen Befreiungen bei Alltagskosten. Sozialhilfebeziehende sind von der Rezeptgebühr befreit, was je nach Altersgruppe erhebliche Einsparungen bedeutet. Für Personen unter 60 Jahren liegt die durchschnittliche Ersparnis bei knapp 80 Euro pro Jahr, basierend auf zehn Verordnungen. Ältere Personen nutzen etwa dreimal so viele Verordnungen, was die Einsparung entsprechend vervielfacht.

Zusätzlich zur Rezeptgebührbefreiung entfällt das E-Card-Service-Entgelt. Auch die ORF-Haushaltsabgabe ist befreit, was in den verschiedenen Bundesländern monatlich mindestens 15,30 Euro spart. Beim Telefonzuschuss erhalten Empfänger einen Gutschein in Höhe von zehn Euro, der an den jeweiligen Handynetzanbieter weitergegeben wird.

Auch bei den Energiekosten gibt es signifikante Erleichterungen durch den neuen Sozialtarif für Strom. Dieser begrenzt den Kilowattstundenpreis bei einem Verbrauch von bis zu 2.900 Kilowattstunden auf sechs Cent. Selbst bei vorsichtiger Berechnung ergibt sich daraus eine jährliche Ersparnis von rund 200 Euro, was die laufende Belastung durch Grundversorgungskosten deutlich senkt.

Advertisement

Regionale Zuschüsse und Familienleistungen

Auf Landesebene variieren die Heizkostenzuschüsse erheblich. In Niederösterreich werden 150 Euro ausbezahlt, in Oberösterreich sind es 200 Euro, wobei dort eine Einkommensgrenze von weniger als 31.000 Euro Jahresbruttoeinkommen für einen Zweipersonenhaushalt gilt. In der Steiermark fällt der Zuschuss mit 340 Euro höher aus, gilt jedoch unter anderen Einkommensgrenzen.

Für Familien kommen zudem spezifische Leistungen wie die Familienbeihilfe hinzu, die mindestens 138,40 Euro pro Kind beträgt. Schulpflichtige Kinder erhalten einmal jährlich rund 121 Euro zusätzlich. Der Kinderabsetzbetrag in Höhe von 70,90 Euro sowie Schulstartgutscheine für Libro und Pagro, die bis zu 150 Euro pro Kind ausmachen, verstärken diese Entlastung.

In Graz gibt es etwa Kleinkindzuschüsse und Schulstartboni, die von der Gemeinde bereitgestellt werden. Allein durch Familienbeihilfe, Gutscheine und ähnliche Leistungen erhalten Familien laut Berichten mehr als 2.000 Euro zusätzlich zur eigentlichen Sozialhilfe für Kinder. Weitere Unterstützungen können für Nachhilfe oder andere schulische Ausgaben dazukommen. Im Alltag unterstützen Programme wie der Wiener Mobilpass Sozialhilfebezieher und Menschen mit geringem Einkommen weiter.