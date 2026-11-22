Die geplante Sozialhilfe Reform ab 2027 spaltet die Politik. Während Peter Hacker Kosten warnt, unterstützt Johannes Kopf die Maßnahmen zur Integration und Arbeitsvermittlung.

Die umfassende Reform der Sozialhilfe, die ab 2027 in Kraft treten soll, hat eine intensive und kontroverse Debatte in der österreichischen Politik ausgelöst. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die Balance zwischen strikten Integrationsauflagen für Empfänger und den finanziellen sowie administrativen Belastungen für die Vollzugsbehörden auf Bundes- und Länderebene. Zwei prominente Akteure stehen dabei im Zentrum der Auseinandersetzung: Der Chef des Arbeitsmarktservice, Johannes Kopf, und der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker.

Positionen des AMS und der Stadt Wien

Johannes Kopf, die Leitung des Arbeitsmarktservice, spricht sich eindeutig für die verschärften Pläne aus und vertritt die Ansicht, dass das derzeitige System Korrekturen benötigt. Er räumte im Ö1-Morgenjournal ein, dass in der Vergangenheit im System teilweise zu lange und zu viel Geld gezahlt worden sei. Der Arbeitsmarktservice rechnet in der Startphase zwar mit höheren Programmier- und Verwaltungskosten, erwartet jedoch langfristig deutliche Budgeteinsparungen und eine verbesserte Vermittlung in den Arbeitsmarkt.

Also read Alkoholsteuer 2027: Bundesregierung erhöht Steuer auf 1560 Euro

Im Kontrier dazu warnt die Stadt Wien vor den praktischen Konsequenzen der Reform. Sozialstadtrat Peter Hacker, vertreten durch die SPÖ, kritisiert massiv den zu erwartenden Verwaltungsaufwand und die hohen Umsetzungskosten. Er forderte sogar eine Unterbrechung der Vorbereitungen, um die machbare Umsetzung der komplexen neuen Regelungen zu sichern. Seine Bedenken zielen darauf ab, dass die administrative Belastung für die sozialen Dienststellen unterschätzt wird.

Inhaltliche Änderungen und neue Leistungsbeträge

Die im Sozialausschuss des Parlaments verhandelte Novelle zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz sieht tiefgreifende strukturelle Änderungen vor. Künftig wird rechtlich zwischen der allgemeinen Sozialhilfe und einer niedrigeren Grundleistung - Integration unterschieden. Diese Unterscheidung soll sicherstellen, dass nur jene Personen den vollen Betrag erhalten, der sich weiterhin am Ausgleichszulagenrichtsatz oder der Mindestpension orientiert, wenn sie verpflichtende Integrationsmaßnahmen nachweisen.

Advertisement

Zu diesen verpflichtenden Maßnahmen zählen der Besuch von Sprachkursen und Wertekursen sowie der Nachweis aktiver Arbeitsbemühungen. Für Erwachsene sollen bundesweit Fixbeträge gelten, anstatt der bisherigen bloßen Höchstsätze. Im Falle von zwei Erwachsenen im Haushalt beträgt der Fixbetrag jeweils 70 Prozent des Grundbetrags. Diese Standardisierung soll Transparenz schaffen und willkürliche Entscheidungen eindämmen.

Neue Regelungen für Kinder und Zuschläge

Besonders detailliert ausgestaltet ist die Regelung für Kinderzuschläge, für die der Bund eine Korridorlösung einführt. Für das erste Kind sind fix 25 Prozent vorgesehen. Für das zweite Kind beträgt der Zuschlag zwischen 20 und 25 Prozent, für das dritte Kind zwischen 15 und 25 Prozent. Ab dem vierten Kind sinkt der Anteil auf einen Bereich zwischen 12,5 und 25 Prozent, und ab dem fünften Kind sind es fix 12 Prozent.

Zusätzlich werden Zuschläge für besondere Lebenssituationen verbindlich verankert. Alleinerziehende erhalten einen Zuschlag, der zwischen 12 Prozent für das erste Kind und 3 Prozent ab dem vierten Kind variiert. Für Menschen mit Behinderung ist ein pauschaler Zuschlag von 18 Prozent vorgesehen. Diese detaillierten Prozentangaben sollen die finanzielle Planungssicherheit für betroffene Haushalte erhöhen, obwohl die absoluten Beträge von den Grundbeträgen abhängen.

Warnung der Sozialunternehmen vor fehlenden Kapazitäten

Während sich die politische Debatte über die theoretischen Rahmenbedingungen und Kosten abzeichnet, warnen die sozialen Dienstleister vor den praktischen Hürden. Soziale Unternehmen, darunter das Netzwerk arbeit plus, haben in einer aktuellen Stellungnahme klargestellt, dass Sanktionen allein nicht ausreichen, um die Ziele der Reform zu erreichen.

Advertisement

Sie verweisen auf die aktuelle Arbeitsmarktlage, in der mehr als fünf Arbeitssuchende auf jede offene Stelle kommen. Zudem gibt es über 104.000 Langzeitarbeitslose, die besondere Unterstützung benötigen. Die Verbände betonen, dass es vor allem ausreichende Ausbildungs-, Deutschkurs- und Betreuungsplätze braucht. Ohne diese Infrastruktur könnten die neuen integrativen Vorgaben in der Praxis ins Leere laufen und die Betroffenen statt fördern weiter benachteiligen.