Sozialhilfe neu: Begutachtung des Gesetzesentwurfs stößt auf breite Kritik

Der Entwurf zur Sozialhilfe neu stößt in der Begutachtung auf breite Kritik an kurzer Frist, unklaren Begriffen und drohender Armut.

Der Gesetzesentwurf zur Sozialhilfe neu der österreichischen Bundesregierung sieht sich in der Begutachtungsphase mit teils deutlicher Kritik konfrontiert. In den bis Donnerstagabend eingetroffenen Dutzenden Stellungnahmen werden neben dem Inhalt auch der kurze Begutachtungszeitraum und die knappe Frist bis zur geplanten Umsetzung Anfang 2027 bemängelt.

Bereits am Donnerstag hatten einzelne Bundesländer schwere Kritik an den Plänen geübt. Insbesondere den von ÖVP und FPÖ geführten Ländern gehen die Regeln zur Höhe der Geldsätze nicht weit genug. Mehrere Länder fühlen sich zudem nicht ausreichend in den Verhandlungsprozess eingebunden.

Also read Türkise Volksanwältin kritisiert Sozialhilfe-Reform: „Sollte das...

Rechnungshof sieht Harmonisierung nur teilweise umgesetzt

Der Rechnungshof (RH) begrüßt, dass die im Entwurf definierten Fixbeträge für Erwachsene bestimmte Leistungsniveaus und Anspruchsvoraussetzungen vereinheitlichen sollen. Kritisiert wird jedoch, dass die Harmonisierung nicht vollständig umgesetzt wird.

Nach Darstellung des Rechnungshofs werden den Ländern erhebliche Spielräume bei der Leistungshöhe im Bereich Wohnen eingeräumt. Solche Spielräume bestehen auch bei den Kindersätzen vom zweiten bis zum vierten Kind.

Die Wirtschaftskammer verweist auf ein anderes Risiko. Die Bundesländer könnten die Vorgaben aus dem noch zu beschließenden Entwurf schlicht nicht umsetzen.

Advertisement

AMS und Verfassungsdienst kritisieren Frist und Begriffe

Die nur dreiwöchige Begutachtungsfrist wird breit kritisiert. Das Arbeitsmarktservice (AMS) bezeichnet sie als 'unzureichend für eine fachliche, rechtliche, organisatorische und technische Prüfung'.

Der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt hält fest, dass die Frist im Regelfall sechs Wochen zu betragen hat. Das AMS stuft das Ziel, die Reform bereits mit Jänner 2027 zu implementieren, als nicht möglich ein. Eine Umsetzung erfordere wesentliche Eingriffe in die Prozesse und in die EDV-Abwicklung sowie die Entwicklung neuer Förderinstrumente. Aus Sicht des AMS wäre der 1.1.2028 als allgemeiner operativer Umsetzungsstart festzusetzen.

Das AMS bemängelt zudem, dass der Begriff 'Grundbetragintegration' nicht eindeutig definiert ist. Der Gesetzgeber sollte außerdem klarstellen, welche Leistungen der Begriff 'Integrationsbeihilfe' genau umfasst. Formulierungen wie 'nachhaltige Bereitschaft', 'effektiv teilnehmen' und 'angemessenes Bemühen' gelten dem AMS als zu unbestimmt.

Der Verfassungsdienst betont, dass der Entwurf nicht klar regelt, wer als noch nicht dauerhaft in die Gesellschaft integriert gilt. Unklarheiten sieht das AMS auch bei der geplanten Integrationsphase in den Arbeitsmarkt.

Diakonie und Caritas warnen vor verschärfter Armut

Die Diakonie schreibt, der Entwurf verfehle den Auftrag, Armut zu bekämpfen. Beklagt werden Lücken beim leistbaren Wohnen, nicht funktionierende Härtefallregeln und mangelnde Angebote der Hilfestellung.

Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler sagt, die Reform verschärfe Armut. Die Caritas fordert die Regierung auf, wesentliche Punkte noch einmal zu prüfen.

Advertisement

Auch der niedrige Satz in der Integrationsphase steht in der Kritik. Bei 70 Prozent des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende, der 2026 monatlich 861 Euro beträgt, könne nicht nachvollzogen werden, wie existenzielle Bedürfnisse abgedeckt werden können, so die Schuldnerberatung.

Dass die im Regierungsprogramm angekündigte Kindergrundsicherung nun doch nicht kommt, sorgt ebenfalls für Kritik. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs sehen darin und in den geplanten Kürzungen einen Widerspruch zum Ziel, Kinderarmut bis 2030 zu halbieren. Die Arbeiterkammer (AK) Wien sieht dieses Ziel durch die Reform konterkariert, die Bundesjugendvertretung fordert weiterhin die Einführung der Kindergrundsicherung.

Monitoringausschuss fordert Ausnahme für Menschen mit Behinderungen

Der Monitoringausschuss zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention und die Behindertenanwältin Christine Steger weisen darauf hin, dass das Subsidiaritätsprinzip bei Haushaltsgemeinschaften auch Menschen mit Behinderungen umfasst.

Konkret bedeutet das: Menschen mit Behinderungen, die etwa mit ihren Eltern in einem Haushalt leben, erhalten nicht automatisch Anspruch auf Sozialhilfe. Sie sind stattdessen auf den Unterhalt der Eltern angewiesen, und zwar lebenslang.

Der Monitoringausschuss empfiehlt, jegliche Wohnformen von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich von der Definition der Haushaltsgemeinschaft auszunehmen. Volljährige Menschen mit Behinderungen sollten nach dem Willen der Behindertenanwältin als eigene Bedarfsgemeinschaft behandelt werden.

Gemeinsames Wohnen mit Angehörigen dürfe für diese Gruppe nicht zu dauerhafter finanzieller Abhängigkeit führen. Der Monitoringausschuss verweist darauf, dass ausschließlich institutionelle Wohnformen von der Definition der Haushaltsgemeinschaften ausgenommen sind.