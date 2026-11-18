Studie der MedUni Graz: Einkommen und Herkunft bestimmen Impfstatus. Nur 50,1 Prozent der Armen sind vollständig geimpft, während es in der Oberschicht fast 79 Prozent sind. Details zu den Daten.

Forscher unter der Leitung von Erwin Stolz an der MedUni Graz haben nachgewiesen, dass sozioökonomische Faktoren die Impfquoten gegen Covid-19 in Österreich maßgeblich beeinflussen. Eine Analyse offizieller Registerdaten zeigt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen und Migrationshintergrund signifikant seltener alle empfohlenen Impfdosen erhalten haben als wohlhabendere und in Österreich geborene Bürger.

Umfangreiche Datenanalyse deckt Diskrepanzen auf

Die Wissenschaftler aus Graz, Wien, Helsinki und Großbritannien werteten pseudonymisierte Daten von 7.291.222 Personen im Alter von über 16 Jahren aus. Der Untersuchungszeitraum umfasste den Moment zwischen Dezember 2020 und August 2022. Ziel war es, die sozialen Determinanten der Gesundheit zu identifizieren, die mit der Grundimmunisierung und den Auffrischungsimpfungen zusammenhingen. Die Studie erschien kürzlich im European Journal of Public Health und stützt sich auf Registerdaten wie das Volkszählungsregister, die Einkommenssteuerstatistik und die Todesursachenstatistik.

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Laut den Autoren war die Wirksamkeit der SARS-CoV-2-Vakzine in Europa hoch und hat rund 1,6 Millionen Covid-19-bedingte Todesfälle verhindert. Trotz starker öffentlicher Empfehlungen und verfügbarer Impfstoffe blieb bis Ende 2021 eine beträchtliche Minderheit ungeschützt. Die Durchimpfungsraten variierten europaweit stark: Während in Portugal nur neun Prozent der Bevölkerung ungeimpft blieben, waren es in Österreich 26 Prozent und in Polen sogar 42 Prozent. Diese nationalen Unterschiede verdeutlichen, dass Verfügbarkeit allein nicht ausreicht, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

Einkommensunterschiede prägen den Impfstatus stark

Bis zum 13. September 2022 hatten in Österreich insgesamt 65,1 Prozent der Bevölkerung die Grundimmunisierung sowie die empfohlene dritte Dosis erhalten, was etwa 4,7 Millionen Menschen entspricht. Weitere 15,6 Prozent hatten sich nur impfen lassen, während 19,3 Prozent komplett ungeimpft blieben. Geschlechtsspezifische Unterschiede waren marginal: 64,2 Prozent der Männer und 65,9 Prozent der Frauen waren vollständig geimpft. Deutlichere Unterschiede zeigten sich jedoch bei der Altersstruktur, wobei Ältere deutlich höhere Raten aufwiesen als Jüngere.

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Die höchsten Impfquoten fanden sich bei den über 60-Jährigen. Hier hatten 80,1 Prozent alle empfohlenen Dosen erhalten. Nur 12,8 Prozent dieser Altersgruppe blieben vollständig ungeimpft. Im Gegensatz dazu lag die vollständige Durchimpfung bei den 16- bis 29-Jährigen nur bei 50,3 Prozent. Bei dieser jungen Gruppe waren 24,1 Prozent komplett nicht immunisiert. Auch bei den 30- bis 59-Jährigen lag die vollständige Impfquote bei 62,2 Prozent, was auf eine langsamere Akzeptanz in den mittleren Generationen hindeutet.

Soziale Determinanten bestimmen Impfverhalten

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist der massive Zusammenhang zwischen Einkommen und Impfstatus. Bei Personen mit einem Nettoeinkommen von weniger als 60 Prozent des österreichischen Medians waren nur 50,1 Prozent vollständig durchgeimpft. Mehr als ein Viertel dieser Gruppe (29,7 Prozent) blieb komplett ungeimpft. In der mittleren Einkommensschicht (60 bis 150 Prozent des Medians) lag die Rate bei 65 Prozent. In der höchsten Einkommensklasse stieg die Quote auf 78,9 Prozent, wobei hier nur elf Prozent ungeimpft blieben.

Auch der Geburtsort spielt eine entscheidende Rolle. In Österreich geborene Personen wiesen eine vollständige Impfquote von 70,1 Prozent auf. Menschen mit einem anderen Geburtsland lagen deutlich darunter mit nur 47,4 Prozent. Für Erstgenannte lag die Quote der Ungeimpften bei 16,5 Prozent, bei Ausländern bei 29,5 Prozent. Die Autoren betonen, dass diese Unterschiede neun bis 19 Prozentpunkte bei der Basisimpfung und bis zu 29 Prozentpunkte bei der Auffrischungsimpfung ausmachen. Wohnort (Stadt oder Land) hingegen hatte kaum einen Einfluss auf die Impfbereitschaft.