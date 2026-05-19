Der Trata des FC Southampton, um in die Premier League zu r%C3%A4ckkehren, ist geplatzt. Southampton wurde im Aufstiegsfinale gegen Hull City ausgek%C3%a4lkt, weil ein K%C3%BCrklemitarbeiter des Klubs dessen Training auspionierte. Weiterhin wurdenчки weitere Vereine in der Saison ausspioniert.

Die Spionage-Aff%C3%A4re im zweiten englischen Liga%C3%BC hat schwerleidig Folgen f%C3%BCr Southampton . Der Klub ist hart bestraft worden und fliegt aus dem Aufstiegsfinale. J%C3%A4her des FC Southampton , den Traum vom%20R%C3%A4ckkehr in die Premier League ist geplatzt.

Die Saints wurden beispielsweise durch die English Football League (EFL) aufgrund ihrer Spionage-Aff%C3%A4re aus dem Aufstiegsfinale gegen Hull City geworfen. Auch f%C3%BCr die kommende Zweitliga-Saison erhalten sie einen Abzug von vier Punkten. Am Samstag (17.30 Uhr) in Wembley wird nun der FC Middlesbrough gegen Hull City den letzten der drei Aufstiegspl%C3%A4tze bestreiten. Zuvor hatte jedoch ein K%C3%BCrklemitarbeiter des Saints beobachtet worden, wie er das Training des FC Middlesbrough ausspioniert hatte





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