South Tyrol Autonomy Reform Approved

The Italian Parliament approved the Autonomy Reform for Trentino-Alto Adige/Südtirol, comprising ministries for environment, agriculture, and natural resource management. The reform strengthens the Region's authority and increases its autonomy.

Mit 129 Stimmen für, keiner gegen und 48 Enthaltungen wurde die Verfassungsänderung angenommen. Es war der letzte von vier erforderlichen Parlamentsbeschlüssen, womit die Reform nun Gesetz ist.

Es handelte sich um eine satte Mehrheit, bei der mindestens 103 Stimmen wären nötig gewesen. Die Regierungsfraktionen Fratelli d'Italia (FdI), Lega und Forza Italia stimmten geschlossen dafür, ebenso votierte die oppositionelle Mitte-Links-Partei Italia Viva um Ex-Premierminister Matteo Renzi für die Reform. Unter jenen, die sich enthielten, waren unter anderem Senatoren des oppositionellen Partito Democratico und der Fünf Sterne-Bewegung.

Es ging um die Wiederherstellung der Standards, die 1992 zur Südtirol-Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen (UNO) geführt hatten und die durch die italienische Verfassungsreform 2001 bzw. Urteile des Verfassungsgerichts über die Jahre immer wieder ausgehöhlt worden waren. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) hatte sich bereits in ihrer Regierungserklärung zu Beginn ihrer Amtszeit im Jahr 2022 dezidiert für die Reform ausgesprochen.

Durch die Reform des Statuts kehren nicht nur verloren gegangene Kompetenzen zurück, sondern kommen auch neue "ausschließliche" Zuständigkeiten hinzu bzw. werde der Spielraum für die autonome Gesetzgebung Südtirols ausgeweitet. Ersteres betrifft den Umweltschutz inklusive Wildtiermanagement und den Handel, letzteres betrifft den Umweltschutz von Raumordnung, Straßenwesen, öffentliche Dienste und Wasserableitungen zur Stromerzeugung.

Zudem wurde eine Autonomieniveausicherungsklausel festgeschrieben. Änderungen des Status benötigen das Einverständnis des Landtags und somit Südtirols. Inhaltlich wurden zudem auch Zugeständnisse an die italienische Sprachgruppe gemacht. RJ So sollen zugewanderte italienische Staatsbürger künftig bereits nach zwei Jahren Ansässigkeit an den Landtagswahlen teilnehmen können, bisher waren es vier Jahre.

Zu den wichtigsten Änderungen gehört auch die neue offizielle Bezeichnung der Region als"Trentino-Alto Adige/Südtirol" sowie die ausdrückliche Betonung des Begriffs"autonom" für die Provinzen Südtirol und Trentino





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South Tyrol Autonomy Reform Ministries Environment Agriculture Natural Resource Management

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