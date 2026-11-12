SOS-Kinderdorf untersucht Rolle von Helmut Kutin und Hermann Gmeiner in Missbrauchsaffäre

SOS-Kinderdorf beauftragt Studie zur Aufarbeitung von Vertuschung und Missbrauch durch Gründer Gmeiner und Ex-Präsident Kutin. Fokus auf institutionelle Versäumnisse und finanzielle Interessen.

SOS-Kinderdorf hat eine umfassende wissenschaftliche Studie ausgeschrieben, um die historische Aufarbeitung der institutionellen Strukturen und des Umgangs mit Gewaltvorfällen innerhalb der Organisation zu vertiefen. Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf den beiden zentralen Gründungs- und Führungsfiguren der weltweiten Kinderhilfsorganisation, nämlich Hermann Gmeiner und seinem Nachfolger Helmut Kutin. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt, nachdem jahrelange Vorwürfe der Vertuschung von sexualisierter Gewalt und kritische Auseinandersetzungen mit dem finanziellen Handeln der damaligen Führungskräfte öffentlich geworden waren. Die Organisation will damit transparent machen, wie sie mit den schweren Missständen umgegangen ist, die über Jahrzehnte hinweg das Wohl der betroffenen Kinder gefährdeten.

Studienauftrag zur Analyse der Führungsstrukturen

Am 27. Oktober gab SOS-Kinderdorf bekannt, dass Wissenschaftler sich bis Ende Februar für die Auftragsvergabe bewerben können. Der Auftrag beinhaltet eine detaillierte Prüfung der institutionellen Strukturen sowie des Umgangs mit den vergangenen Gewaltvorfällen. Helmut Kutin, der langjährige Präsident von SOS-Kinderdorf und SOS-Kinderdorf International, wird als zentrale Figur in dieser Untersuchung betrachtet. Er war fast genauso wie der Gründer Hermann Gmeiner verehrt, gilt nun aber als Teil der Problematik. Kutin starb im Jahr 2024 im Alter von 82 Jahren und war bis zuletzt Ehrenpräsident der Organisation. Die Studie soll nun klären, welche Verantwortung den beiden Toten und ihren Nachfolgern für die systematischen Versäumnisse zukommt.

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Vertuschung von Missbrauch durch nepalesischen Spender

Ein schwerwiegender Vorfall in Nepal, an dem ein wohlhabender niederösterreichischer Großspender beteiligt war, stand im Mittelpunkt früherer Untersuchungen. Dieser Mann, ein Spross einer deutschen Bier-Dynastie, missbrauchte in einem nepalesischen Kinderdorf mindestens acht Buben über einen Zeitraum von Jahrzehnten. Interne E-Mails und Dokumente belegen, dass Helmut Kutin die sexuellen Neigungen des Spenders spätestens seit 2014 kannte. Trotz dieses Wissens sagte er ihm 2017 drei Nächte im Trainingslager in Nepal zu und besuchte ihn persönlich. Kutin schrieb dem reichen Mäzen Weihnachtskarten und wünschte ihm aus ganzem Herzen, dass er seine schwierige Kindheit und Jugend durch die Besuche in Nepal endlich ertragen kann, während der Spender monatelang entgegen den Vorschriften unkontrolliert in den Dörfern schlafen durfte.

Der Missbraucher, der im Jahr 2022 im Alter von 93 Jahren verstarb, wurde von den Chefs der Kinderdörfer hofiert, da er der Organisation große Summen gespendet hatte. Im Jahr 2010 stiftete er 900.000 Euro für den Aufbau des Kinderdorfes in Nepal, in dem er seine Taten beging. Dieses Geld kam über die Lutro-Stiftung in Liechtenstein nach Nepal und umging dabei das reguläre Kontrollsystem sowie staatliche Kontrollen. Solche Überweisungswege entsprachen nicht den offiziellen SOS-Richtlinien für Spenden. Helmut Kutin saß selbst 13 Jahre lang in dieser Stiftung, was die Verwicklung in die finanziellen und strukturellen Versäumnisse weiter verdeutlicht. SOS-Kinderdorf bezeichnete die Vorgangsweise auf Anfrage zunächst als üblich, kritische Stimmen weisen jedoch auf die mangelnde Früherkennung hin.

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Vergangenheit der Aufarbeitung mit Waltraud Klasnic

Bereits im Jahr 2021 beauftragte SOS-Kinderdorf die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic mit der Aufarbeitung internationaler Gewaltfälle, wozu auch der Fall in Nepal und der dortige Großspender gehörten. Es geschah jedoch, dass Helmut Kutins Verstrickung in diesen Bericht von Klasnic nicht aufgenommen wurde. SOS-Kinderdorf schwieg zu diesem Auslassung. Dieser Umstand wird heute als bedauerlich bewertet, da man zu diesem Zeitpunkt den SOS-Granden noch persönlich hätte fragen können, wie die Situation mit dem Großspender genau verlaufen war. Da sowohl Kutin als auch Gmeiner und der niederösterreichische Geldgeber mittlerweile tot sind, ist eine direkte Befragung nicht mehr möglich. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der nun eingeleiteten neuen Aufarbeitung.

Finanzielle Interessen gegenüber dem Kindeswohl

Die neue Studie ist essenziell, um die Zukunft der Organisation zu sichern und zu verhindern, dass finanzielle Interessen das Wohl der Kinder überwiegen. Die Aufarbeitung soll klären, wie institutionelle Strukturen es ermöglichen konnten, dass Geld wichtiger genommen wurde als der Schutz der Kinder. Durch die transparente Analyse der Führungsfiguren Hermann Gmeiner und Helmut Kutin soll ein umfassendes Bild der damaligen Zustände entstehen. Dies dient nicht nur der historischen Gerechtigkeit, sondern auch der Prävention künftiger Missstände. Die Ergebnisse der Studie, deren Bewerbung bis Ende Februar möglich ist, werden voraussichtlich tiefgreifende Einsichten in die Management- und Kontrollversäumnisse der vergangenen Jahrzehnte liefern.

Die Entscheidung von SOS-Kinderdorf, diese Untersuchung in Auftrag zu geben, signalisiert einen klaren Wendepunkt in der historischen Aufarbeitung. Die Organisation steht nun vor der Herausforderung, die komplexen Zusammenhänge zwischen Spendenpolitik, Führungsstrukturen und dem Schutz von Kindern nüchtern zu analysieren. Dabei geht es darum, die Verantwortung der Nachfolger wie Helmut Kutin für die Taten des Spenders und die damit verbundene Vertuschung zu benennen. Nur durch eine lückenlose Dokumentation und Analyse kann das Vertrauen in die Einrichtung wiederhergestellt und die ethischen Grundsätze der Kinderhilfe effektiv gegen kommerzielle Interessen behauptet werden.