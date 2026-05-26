SOS‑Kinderdorf Österreich verkündet Personalabbau und prüft Kinderschutzangebote nach Missbrauchsaffäre

Die Geschäftsführerin Caroline Porcham kündigt an, dass 28 Stellen an den Standorten Innsbruck, Wien und Graz gestrichen und 22 weitere von vertraglichen Änderungen betroffen sind. Gleichzeitig prüft das Netzwerk die Zukunft seiner Kinderschutzzentren, da Spendenrückgänge von bis zu 20 % erwartet werden.

Die SOS-Kinderdorf Österreich muss aufgrund der anhaltenden Missbrauchsaffäre und der daraus resultierenden Umstrukturierung in ihrer Verwaltungsstruktur erneut Personalabbau verkünden. In einer Pressekonferenz in Innsbruck erklärte die Geschäftsführerin Caroline Porcham, dass an den drei zentralen Standorten – Innsbruck, Wien und Graz – insgesamt 28 Stellen gestrichen werden.

Darüber hinaus seien weitere 22 Beschäftigte von sogenannten vertraglichen Änderungen betroffen, das bedeutet in vielen Fällen eine deutliche Reduzierung ihrer Arbeitszeit oder die Umwandlung von Festverträgen in befristete Anstellungen. Die Betroffenen zählen zu den administrativen Bereichen, die bislang für die Koordination der Landesprogramme, die Buchhaltung und die Personalverwaltung zuständig waren.

Durch die Veränderungen sinkt die Gesamtzahl der Mitarbeitenden in der österreichischen Organisation von rund 2 328 auf 2 296, wobei die Stellen, die wegfallen, vor allem in den Bereichen Finanzmanagement, Sekretariat und interner Kommunikation liegen. Parallel zu den Personalentscheidungen prüft die Organisationsleitung die zukünftige Ausgestaltung der Kinderschutzzentren in den einzelnen Bundesländern. Die Angebote, die bislang ein wichtiges Bindeglied zwischen den SOS-Kinderdörfern und den lokalen Familien darstellen, könnten im Zuge der Sparmaßnahmen gekürzt oder neu strukturiert werden.

Das Management betont jedoch, dass ein weiterer Stellenabbau nicht ausgeschlossen sei, solange die finanziellen Rahmenbedingungen es erfordern. Der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Santner hob hervor, dass die aktuellen Sparmaßnahmen nicht nur aus den bereits bekannten Missbrauchsvorwürfen resultieren, sondern auch aus einer gründlichen Analyse der finanziellen Lage des Vereins. Im Vergleich zum Vorjahr wurden für das Geschäftsjahr 2026 Spendenrückgänge von rund 20 Prozent prognostiziert, während 2025 ein Rückgang von 17 Prozent verzeichnet wurde.

Diese Tendenz der sinkenden Spendeneinnahmen zwingt die Leitung, Struktur und Prozesse zu straffen, um die langfristige Handlungsfähigkeit der Einrichtung zu sichern. Santner betonte, dass trotz der schwierigen Situation die Aufgabe der SOS-Kinderdörfer, benachteiligten Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten, nicht aufgegeben werde. Die Organisation plane, die verbliebenen Ressourcen gezielt in Kernbereiche zu investieren, die unmittelbar die Lebensqualität und Ausbildung der Kinder verbessern. Zusätzlich soll ein unabhängiger Kontrollmechanismus etabliert werden, der künftig Missbrauchsfälle frühzeitig erkennt und verhindert.

Die angekündigten Personalveränderungen und die Überprüfung der Kinderschutzzentren sollen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres umgesetzt sein. Für die betroffenen Mitarbeitenden werden Übergangsregelungen und Unterstützungsangebote bereitgestellt, um die soziale und berufliche Situation der Beschäftigten zu mildern. Die SOS-Kinderdorf Österreich hofft, durch diesen restrukturierenden Prozess wieder Vertrauen bei Spendern und der Öffentlichkeit aufzubauen und langfristig stabile Strukturen für die Kinderhilfe zu gewährleisten





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