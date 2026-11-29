Friedrich Santner blickt ein Jahr nach den schweren Vorwürfen gegen Hermann Gmeiner und die Organisation auf die Reformen zurück und erklärt die aktuellen Maßnahmen zum Opferschutz.

Ein Jahr nach den gravierenden Enthüllungen über jahrzehntelange Gewalt und sexuellen Missbrauch in der Organisation SOS Kinderdorf hat Industriemanager Friedrich Santner die Verantwortung für die Aufarbeitung übernommen. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende stellt fest, dass die akute Phase der Panik in der Hilfsorganisation überwunden ist und die dringend notwendigen Aufräumarbeiten abgeschlossen wurden. Santner betonte, dass die Krise nicht durch Vertuschung, sondern durch die klare Benennung der Probleme gelöst werden sollte.

Umsetzung der Griss-Kommission Empfehlungen

Die Reformkommission unter der Leitung von Irmgard Griss hatte im Juni vergangenen Jahres insgesamt 35 Reformempfehlungen vorgelegt, um das Vertrauen in die Hilfsorganisation wiederherzustellen. Friedrich Santner gab an, dass viele dieser Empfehlungen bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts umgesetzt waren oder bereits in der Implementierung befindlich waren. Die Organisation habe nicht auf den Abschluss des Berichtes gewartet, sondern von der ersten Minute an mit der Umsetzung begonnen, um die Struktur grundlegend zu reformieren.

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Aufklärung der Fälle Hermann Gmeiner

Die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen den 1986 verstorbenen Gründer Hermann Gmeiner hat zu konkreten Ergebnissen geführt. Die Organisation erhielt in Summe 18 Meldungen zu den Taten von Gmeiner, wobei sich 16 dieser Meldungen als Opfermeldungen bestätigten. Friedrich Santner bestätigte explizit, dass Zweifel an den Vorfällen nicht bestehen und Missbrauch stattgefunden hat. Er gab zudem an, persönlich mit einem der betroffenen Opfer gesprochen zu haben, um das Ausmaß des Geschehenen direkt zu begreifen und die Tragweite der historischen Versäumnisse anzuerkennen.

Untersuchungen zu Vorfällen in Moosburg

Spezifische Vorwürfe der Vertuschung galten den Studien zu den Standorten Moosburg und Imst. Im Fall Moosburg beauftragte SOS Kinderdorf eine externe Untersuchungsgruppe, um die Vorfälle aufzuarbeiten. Der erstellte Bericht wurde offiziell an das Bundesland Kärnten übergeben. Friedrich Santner räumte ein, dass sowohl die damals im Land zuständigen Stellen als auch die Führungsebene der Organisation auf die Berichte reagierten, jedoch viel zu inkonsequent und viel zu langsam. Dies führte zu einer Neubesetzung der Geschäftsführung in Österreich und einer komplett neuen Leitung in Moosburg, um sicherzustellen, dass solche Versäumnisse in der Zukunft ausgeschlossen sind.

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Finanzielle Unterstützung und Opferentschädigung

Die finanzielle Unterstützung der Betroffenen hat sich über die ursprünglichen Grenzen hinaus erweitert. Ursprünglich hatte die Opferentschädigungskommission ein Oberlimit von 25.000 Euro pro Fall festgelegt. Friedrich Santner berichtete, dass in sehr vielen Fällen dieser Maximalbetrag ausgeschüttet wurde. Darüber hinaus bietet die Organisation die Zahlung von Therapiestunden und eine finanzielle Anerkennung an. Santner betonte, dass eine vollständige Wiedergutmachung der erlittenen Schäden nicht möglich sei, jedoch das Zuhören, Reden und die öffentliche Anerkennung der Leiden der Betroffenen als wesentlicher Schritt zur Genesung angesehen werden.

Loyalität der Organisation zu den Kindern

Trotz der schweren Krise bestand Friedrich Santner darauf, dass eine Auflösung der Organisation oder eine Namensänderung nicht in Betracht kommt. Als selbst aufgewachsenes Kind in einem SOS Kinderdorf und ehemaliger CEO des Technologiekonzerns Anton Paar sowie langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats der Styria Media Group AG vertritt er die klare Haltung, dass die Geschichte der Organisation zu der sie gehöre, sei sie gut oder schlecht. Seine Loyalität gilt ausschließlich den aktuell 1800 Kindern, die von der Organisation betreut werden. Die früheren Angst vor einem Einbruch der Spenden durch Transparenz besteht heute nicht mehr, da die Organisation den Schritt zur offenen Kommunikation gewagt hat.