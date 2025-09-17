SOS-Kinderdorf in Kärnten: Missbrauchsskandal – Kinder geschlagen, gequält und missbraucht

Recherchen der Wochenzeitung 'Falter' enthüllen ein erschreckendes Bild von Missbrauch und Gewalt in einem SOS-Kinderdorf in Kärnten. Kinder sollen geschlagen, gequält und misshandelt worden sein. SOS-Kinderdorf räumt Fehler ein und spricht von 'Fehlverhalten und Gewalt'.

In einem SOS-Kinderdorf in Kärnten sollen Kinder laut Recherchen der Wiener Wochenzeitung ' Falter ' bis vor wenigen Jahren von Pädagogen geschlagen, gequält und misshandelt worden sein. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Standort Moosburg nahe Klagenfurt und könnten verdeckt worden sein. Bereits 2020 hatte SOS-Kinderdorf eine Studie in Auftrag gegeben, die Aussagen von Opfern enthielt und schilderte, wie Kinder eingesperrt, nackt fotografiert und mit Essens- und Wasserentzug bestraft wurden.

Der 'Falter' zitiert aus der Studie, dass ein Pädagoge etwa Nacktfotos von Kindern auf seinem privaten Laptop hatte. Die Behörden sollen über die Vorgänge informiert gewesen sein, aber keine angemessene Reaktion gezeigt haben. Die 'Falter'-Recherchen werfen schwere Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf auf und zeigen die Problematik von Missbrauch in Betreuungseinrichtungen auf. SOS-Kinderdorf räumte in einer Stellungnahme 'Fehlverhalten' und 'Gewalt durch pädagogische Fachkräfte und Führungskräfte' ein.SOS-Kinderdorf bekräftigt, einen 'umfassenden Aufarbeitungsprozess' zu haben. 2020 wurde eine externe Begleitung beigezogen, um die Strukturen vor Ort zu analysieren. Dadurch entstanden laut SOS-Kinderdorf 'strukturelle Änderungen', eine neue Leitungsstruktur und der Aufhebung des Aufnahmestopps für den Standort Moosburg. SOS-Kinderdorf entschuldigte sich gegenüber den Betroffenen, die bereits ein Opferschutzverfahren durchlaufen haben, und zahlte Entschädigungen sowie finanzierte Therapieeinheiten.





