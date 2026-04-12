Sorge um Timmy: Schwache Atmung des gestrandeten Wals deutet auf nahes Ableben hin

Die Gesundheit des gestrandeten Buckelwals Timmy vor der Insel Poel verschlechtert sich. Das Umweltministerium untersucht Anzeichen für ein mögliches Ableben. Trotz Rettungsversuchen und öffentlicher Anteilnahme scheint sich Timmys Zustand nicht zu bessern.

Die Atmung des vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal s Timmy gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Das deutsche Umwelt ministerium untersucht, ob die beobachtete Schwäche der Atmung ein Anzeichen für ein nahes Ableben des Tieres darstellt. Timmy liegt seit über einer Woche auf einer Sandbank in der Wismarbucht fest. Die Sprecherin des Umwelt ministeriums bestätigte am Sonntag, dass die Atmung im Vergleich zu den vergangenen Tagen schwächer sei.

Es gebe aktuell keine Anzeichen für eine Stabilisierung seines Zustands. Zwar wurden leichte Bewegungen der Schwanzflosse festgestellt, Experten sehen darin jedoch keinen Hinweis auf eine Verbesserung der Situation. Die anhaltende Besorgnis über Timmys Zustand hat zu vielfältigen Reaktionen geführt. \Die jüngsten Bemühungen zur Rettung des Buckelwals blieben bisher erfolglos. Ein Versuch, das Tier mit seinen eigenen Walgesängen unter Wasser zu ermutigen, sich selbst zu befreien, scheiterte. Der Versuch, der in Absprache mit dem deutschen Meeresmuseum unternommen wurde, fand am Samstag statt. Zuvor wurden bereits am 1. April Rettungsversuche aufgrund des kritischen Gesundheitszustands Timmys eingestellt, um dem Wal ein friedliches Sterben zu ermöglichen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) erläuterte, dass man sich aufgrund der starken Walgesänge in den Nächten zuvor am Samstag für einen erneuten Rettungsversuch entschied. Der Zustand des Wals verschlechtert sich kontinuierlich, was die Sorge um sein Überleben weiter verstärkt. Der anhaltende Kampf des Wals ums Überleben berührt die Öffentlichkeit zutiefst und spiegelt sich in zahlreichen Solidaritätsbekundungen wider.\Die Anteilnahme am Schicksal von Timmy ist enorm. Am Samstag versammelten sich sowohl im Hafen als auch auf der Insel Poel zahlreiche Menschen, um ihre Solidarität mit dem gestrandeten Wal zu bekunden. Im Hafen bildeten etwa 150 Menschen eine Menschenkette, um für die Rettung des Meeressäugers zu demonstrieren, berichtete eine Polizeisprecherin. Ungefähr 170 weitere Personen versammelten sich am Kirchdorfer Hafen auf der Insel, um ihre Unterstützung auszudrücken. Zusätzlich fanden weitere spontane Versammlungen auf der Insel statt, bei denen die Rettung des Wals im Mittelpunkt stand. Diese Aktionen zeigen das große Mitgefühl und die Verbundenheit der Menschen mit dem Wal. Die Situation von Timmy verdeutlicht die Herausforderungen beim Schutz mariner Säugetiere und die Notwendigkeit von umfassenden Maßnahmen zum Erhalt der Meeresökosysteme





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