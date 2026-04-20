Sophie 7: Ein neues Stadtquartier setzt Maßstäbe für leistbares Wohnen in Wien-Neubau

Das neu fertiggestellte Stadtquartier Sophie 7 auf dem Gelände des ehemaligen Sophienspitals bietet 222 geförderte Wohnungen, eine umfassende soziale Infrastruktur und einen öffentlichen Park mitten in Wien-Neubau.

In Wien-Neubau wurde mit der Fertigstellung des Projekts Sophie 7 ein neues Kapitel für den städtischen Wohnbau aufgeschlagen. Auf dem geschichtsträchtigen Areal des ehemaligen Sophienspitals entstand auf einem 1,3 Hektar großen Grundstück ein zukunftsweisendes Stadtquartier, das modernen Wohnraum mit sozialer Infrastruktur und ökologischer Verantwortung verknüpft.

Seit November 2025 beziehen die ersten Bewohner ihre neuen Räumlichkeiten in dem Areal, das insgesamt 222 geförderte Wohneinheiten umfasst. Davon entfallen 88 Einheiten auf das bewährte Smart-Wohnbau-Modell, während weitere 46 Wohnungen als Gemeindewohnungen NEU zu besonders erschwinglichen Konditionen zur Verfügung stehen. Das gesamte Quartier zeichnet sich durch seine enorme Vielfalt aus, die weit über das reine Wohnen hinausgeht. Neben einem Kindergarten, einer Volkshochschule und einem Seniorentreff beherbergt Sophie 7 auch diverse Ordinationen, Büroflächen sowie ein Co-Working-Space. Ein besonderes Highlight des Projekts ist der öffentlich zugängliche Park, der durch seinen alten Baumbestand eine grüne Lunge mitten im dicht verbauten siebten Wiener Gemeindebezirk bildet und einen wertvollen Beitrag zur urbanen Lebensqualität leistet. Die architektonische Vision hinter Sophie 7 bestand darin, historische Bausubstanz harmonisch mit moderner Architektur zu verschmelzen. Denkmalschutzgerecht sanierte Gebäude, wie der Kenyon-Pavillon und der Karl-Ludwig-Pavillon, bilden dabei den historischen Ankerpunkt des neuen Quartiers. Die Stadt Wien forcierte das Projekt bereits 2019, als das Areal an den wohnfonds_wien übertragen wurde, um eine nachhaltige Quartiersentwicklung sicherzustellen. Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien, betonte dabei den strategischen Vorteil der Vergabe im Baurecht, wodurch die Flächen dauerhaft im öffentlichen Besitz verbleiben. Dieser Ansatz schützt das Gebiet vor Immobilienspekulationen und sichert die langfristige Nutzung für die Wiener Bevölkerung. Die städtebauliche Qualität zeigt sich vor allem in der Verbindung von hochdichter Bebauung mit großzügigen Freiflächen, die eine soziale Durchmischung und ein nachbarschaftliches Miteinander fördern. Besondere Beachtung verdient der neue Gemeindebau in der Apollogasse. Mit 46 Wohneinheiten, die von kompakten Ein-Zimmer-Appartements bis hin zu großzügigen Fünf-Zimmer-Maisonetten reichen, wird ein breites Spektrum an Wohnbedürfnissen abgedeckt. Zahlreiche Wohnungen verfügen über private Freiflächen wie Balkone oder Terrassen, während die gemeinschaftlich genutzten Bereiche – darunter eine beeindruckende Dachterrasse mit Panoramablick, Spielplätze und eine Sporthalle – die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnumfeld stärken. Für den Wiener Wohnbaustadtrat und die Vertreter von Wiener Wohnen markiert das Projekt einen historischen Meilenstein, da es sich um den ersten neuen Gemeindebau in Neubau seit fast vier Jahrzehnten handelt. In einer Ära, in der der Wohnungsmarkt durch kurzfristige Vermietungstrends und steigende Preise unter Druck gerät, beweist das Modell Sophie 7, dass leistbares Wohnen durch kommunales Engagement und eine kluge Stadtplanung auch in zentralen Lagen möglich bleibt. Das Quartier dient somit als Vorbild für zukünftige innerstädtische Nachverdichtungen, bei denen Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit an oberster Stelle stehen





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