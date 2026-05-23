Sonnentor-Geschäfte und Online-Shop wachsen - Firmengründer sieht Kurs bestätigt

Die Sonnentores-Geschäfte und der Online-Shop haben in der Vergangenheit stark zugelegt, was sich auch im Gemeinwohlbericht im Februar 2026 widerspiegelt. Das Unternehmen erreichte hier 755 von 1.000 möglichen Punkten, verglichen mit 630 Punkten im Jahr 2011. Die Untersuchung erfolgte erstmals auch bei dem Schwesterbetrieb in Rumänien und ergab ebenfalls sehr positive Ergebnisse einschließlich der Bereiche 'Ökologische Auswirkungen der Produkte' und 'Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte'.

Besonders stark berichteten Sonnentores-Geschäfte , die rund 16 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Auch der Online-Shop legte um drei Prozent zu. Firmengründer Johannes Gutmann sieht den Kurs bestätigt: 'Konsequentes und werteorientiertes Handeln zahlt sich aus', sagt er laut 'ORF NÖ'.

Genau dieses Image unterstreicht auch der Gemeinwohlbericht aus Februar 2026: 'Sonnentor' erreichte darin 755 von 1.000 möglichen Punkten. Im Vergleich: 2011 waren es noch 630 Punkte. Besonders auffällig: In den Bereichen 'Ökologische Auswirkungen der Produkte' sowie 'Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte' kam das Unternehmen laut Bericht jeweils auf 100 Prozent. Erstmals wurde neben dem Schwesterbetrieb in Tschechien auch jener in Rumänien auditiert.

Für 'Sonnentor' ist das ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz. Jetzt will 'Sonnentor' weiter wachsen. Der deutsche Markt soll in Zukunft stärker bearbeitet werden. Geschäftsführerin Manuela Raidl-Zeller spricht laut 'ORF NÖ' bereits von 'vielversprechenden Erfolgen'. Auch in Sprögnitz wird ausgebaut: Für 2027 ist de





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