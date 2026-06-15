Sonnenschutz für Kinder: Was ist wichtig und was sollte vermieden werden?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Petra W. (39) hat eine Frage zu Sonnenschutzprodukten für ihre 4-jährige Tochter gestellt.

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Petra W. (39) hat eine Frage zu Sonnenschutz produkten für ihre 4-jährige Tochter gestellt. Die Experten empfehlen, bei jüngeren Kinder n einen hohen Sonnenschutz und weniger Chemie zu verwenden.

Mineralische Sonnenfilter wie Titandioxid und Zinkoxid bilden eine physikalische Barriere auf der Haut und reflektieren UV-Strahlen. Diese Filter haben jedoch den Nachteil, dass sie einen dicken weißen Film auf der Haut hinterlassen und nur bedingt wasserfest sind. Viele Hersteller haben daher alternative Formulierungen mit mineralischen Filtern plus chemischem Schutzfilter auf dem Markt, um keine weißen Spuren auf der Haut zu hinterlassen.

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