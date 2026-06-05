Sonja Sagmeister: Independent ORF-Candidate with EU-Expertise and Anti-Privilege Program

Sonja Sagmeister, a journalist and former ORF correspondent in Brussels, is running for the ORF-General Director post as an independent candidate. She has the support of former EU Commissioner Franz Fischler and aims to bring independence and transparency to the ORF. Sagmeister also proposes an anti-privilege program, including giving up on official cars and chauffeurs, to ensure fairness for all ORF directors.

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Freitag, 5.06.2026, 18:07 Um ins Hearing der Bestgereihten für den ORF-Chefposten zu kommen, braucht es die Stimme von zumindest einem Stiftungsrat. Die Journalistin Sonja Sagmeister geht als unabhängige Kandidatin ins Rennen und hat unter anderem die Unterstützung von Ex-EU-Kommissar Franz Fischler. Sie gilt als Außenseiterkandidatin für den ORF-Generalsposten. Sonja Sagmeister, ehemalige ORF-Korrespondentin in Brüssel und langjährige Wirtschaftsredakteurin, wurde vor mehreren Jahren vom ORF gekündigt und ging daraufhin gegen das öffentlich-rechtliche Medienhaus vor.

Im Vorjahr stellte das Oberlandesgericht Wien (OLG) fest, dass die Kündigung unrechtmäßig erfolgte, es ist aber noch ein weiterer Prozess zwischen der Journalistin und ihrem ehemaligen Arbeitgeber anhängig. In wenigen Tagen steht fest, wer den ORF ab 2027 führen wird. Um am Wahltag am 11. Juni zu einem Hearing eingeladen zu werden, ist eine Nominierung durch einen ORF-Stiftungsrat oder eine -Stiftungsrätin nötig.

Heinz Lederer hat Lisa Totzauer, Clemens Pig, Johannes Larcher und Markus Breitenecker nominiert. Von anderer Seite wurden auch Kathrin Zierhut-Kunz, Eva Schütz und Robert Altenburger nominiert. Auf eine Nominierung hofft auch Sagmeister, die laut eigenen Angaben mit ihrem „Weißfunk“-Programm für Unabhängigkeit im Journalismus Unterstützung aus der Zivilgesellschaft erhalten hat. Die gebürtige Kärntnerin setzt auf ein Anti-Privilegien-Programm, würde auf Dienstwagen und Chauffeur verzichten und diese Vorgabe auch den anderen ORF-Direktoren machen.

Zu ihren Unterstützern gehört unter anderem der ehemalige EU-Agrarkommissar Franz Fischler: „Ich unterstütze Sonja Sagmeister, weil sie lange in Brüssel war und sich in der EU-Materie gut auskennt. Der ORF muss europäischer werden“, so Fischler. Mit Clemens Pig ist ein Tiroler erklärter Favorit für den Posten.

„Clemens Pig halte ich auch für einen guten Kandidaten. Es gibt mehrere gute KandidatInnen“, meint Fischler. Er ist der Meinung, man müsse die Neubesetzung an der ORF-Spitze als Chance sehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk inhaltlich neu auszurichten.

„EU-Themen sollten häufiger vorkommen“, so Fischler, deshalb seine Unterstützung für Sagmeister – die aber nicht so weit gehen würde, als dass er bei einem Mitglied des Stiftungsrates um ihre Nominierung bitten würde. „Interventionen sind nicht das meine“, stellt der ehemalige EU-Politiker klar. Man solle aber Sagmeisters Bewerbung ernsthaft prüfen, so Fischler imÄhnlich argumentiert der langjährige Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch.

Der frühere EU-Sonderbeaufragte und Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien und Herzegowina spricht sich gegenüber der TT für eine echte ORF-Reform aus, die auch das Prozedere der Bestellung zum ORF-Chef inkludiert.

„Es bräuchte eine sehr transparente Vorgehensweise. Mir ist ein Dorn im Auge, dass qualifizierte KandidatInnen für das Hearing zusätzlich nominiert werden müssen“, so Petritsch gegenüber der. Denn damit setze sich parteipolitisches Denken fort.

„Sonja Sagmeister ist offensichtlich eine qualifizierte Kandidatin, könnte aber trotzdem an einer formalen Hürde scheitern“, kritisiert Petritsch.





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