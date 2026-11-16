Sondersitzung Wiener Landtag zu Korruptionsvorwürfen MA35

Der Wiener Landtag tritt am 16. November zu einer Sondersitzung wegen schwerwiegender Korruptionsvorwürfe gegen die MA35 zusammen. Parteien fordern Aufklärung über illegale Einbürgerungen.

Am Montag, dem 16. November, findet im Wiener Rathaus eine entscheidende Sondersitzung des Wiener Landtag s statt. Der Termin wurde auf ausdrücklichen Antrag der FPÖ anberaumt und beginnt um 9 Uhr. Im absoluten Mittelpunkt der Debatte stehen die aktuellen, schwerwiegenden Korruptionsvorwürfe gegen die Wiener Einwanderungsbehörde MA35. Zudem rückt die politische Verantwortung der zuständigen Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling aus den Reihen der NEOS in den Fokus der Öffentlichkeit.

Haftbefehle und Chat-Beweise gegen MA35 Mitarbeiter

Die Ermittlungen der Justiz gegen mehrere Mitarbeiter der MA35 sind bereits in vollem Gange. Den Vorwürfen zufolge wurden Aufenthaltstitel und Einbürgerungen durch illegale Zahlungen ermöglicht. Es wird vermutet, dass Dokumente manipuliert wurden, um Verfahren zu beschleunigen oder zu beeinflussen. Bereits in der Vergangenheit fanden Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten statt, wobei die gesetzlich verankerte Unschuldsvermutung für alle Betroffenen weiterhin gilt.

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Besonders brisant und medienwirksam sind die im vergangenen Juni entsorgten Chat-Verkehre, die nun zum Untersuchungsgegenstand wurden. In diesen Nachrichten soll es um die Beschleunigung von Visumverfahren gegangen sein. Als ein Fall als dringlich dargestellt wurde, mit dem Vermerk "die Frau will unbedingt", soll eine Reaktion erfolgt sein, die besagt, "1k (Anm. 1.000 Euro) können wir nehmen". Diese Aussage soll einen Deal impliziert haben.

Die Kommunikation in den Chats zeigt nach Angaben der Medienberichte zudem drohendes Verhalten. In einem anderen Kontext wurde formuliert, man werde "drauf sch**ßen" sollten keine Zahlen fließen. Nachdem man sich auf eine 50:50-Teilung der Einnahmen geeinigt hatte, zirkulierte eine Nachricht der Chefin mit dem Satz: "Ich hole mir heute das Geld, mein Goldjunge". Ein ehemaliger Referatsleiter und seine damalige Vorgesetzte stehen im Verdacht, Verfahren gegen Geld beschleunigt zu haben.

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Kritik von Grünen und ÖVP an der Stadtregierung

Die Wiener Grünen üben seit Jahren scharfe Kritik an der Arbeit der MA35 und sehen bei der aktuellen Landesregierung keinen echten Reformwillen. Integrationssprecherin Berivan Aslan weist darauf hin, dass trotz systematischer Probleme eine notwendige Wende ausbleibt. Asylsprecher Jaafar Bambouk richtet seinen Blick direkt auf Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Ihm zufolge lasse sie die Behörde "weiter gegen die Wand fahren", während Bürgermeister Michael Ludwig tatenlos zuschaut.

Neben den Korruptionsvorwürfen belasten die seit Jahren bekannten organisatorischen Probleme die MA35 zusätzlich. Lange Wartezeiten, hohe Beschwerdezahlen und eine schlechte Erreichbarkeit der Behörde sind an der Tagesordnung. Laut den von der FPÖ zitierten Zahlen der Volksanwaltschaft wurden im vergangenen Berichtsjahr insgesamt 746 Missstände festgestellt. Diese Daten untermauern die Argumentation der Opposition, dass strukturelle Defizite bestehen.

Die Wiener ÖVP erhöht ebenfalls den politischen Druck auf die rot-pinke Stadtregierung. ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß fordert eine lückenlose Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe. Er betont, dass die Behörde wegen langer Verfahrensdauern und hoher Beschwerdezahlen bereits seit Jahren in der Kritik steht. Zierfuß sieht besonders die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling in der Pflicht, zu klären, ob die internen Kontrollmechanismen ausreichend funktionieren.

Reformforderungen und Position der Stadt Wien

Die Wiener Grünen fordern zudem eine grundsätzliche Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Sie argumentieren, dass geringfügige Verwaltungsübertretungen, wie etwa Parkstrafen, einer Einbürgerung nicht unverhältnismäßig im Weg stehen dürfen. Diese Forderung wird als Teil einer notwendigen Modernisierung des Systems gesehen, das aktuell durch die Skandale und die altehrwürdigen Bürokratieprobleme unter Druck gerät.

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Die Stadt Wien selbst weist die scharfe Kritik zurück und betont, dass bereits zahlreiche Reformmaßnahmen umgesetzt oder eingeleitet wurden. Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass diese Initiativen die Situation in der MA35 bereits verbessert haben. Ob die bisherigen Schritte ausreichen, um die Vertrauenskrise zu bewältigen, wird bei der heutigen Sitzung intensiv diskutiert werden.

Die Sondersitzung des Wiener Landtags wird live von der Stadt Wien übertragen. Die Beobachter erwarten, dass das Treffen über das Schicksal der aktuellen Führungspersonen und die weiteren Schritte zur Sanierung der Einwanderungsbehörde entscheiden wird. Die Öffentlichkeit kann dem Verlauf der Debatte über den Livestream der Stadt Wien verfolgen, um sich ein Bild von der politischen Lage in der Bundeshauptstadt zu machen.