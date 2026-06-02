SommerzeitBringtBlutspenden-Engpässe:OÖ.RotesKreuzstartetKampagne"Tu'sfürjemandenduliebst"undsetztaufdigitaleLösungen

DieSommerzeitführtzurückgehendenBlutspendenunddamitzuEngpässen.DasOberösterreichischeRoteKreuzstartetdieKampagne"Tu'sfürjemandenduliebst"umneueSpenderzugewinnen.MitdigitalenAngebotenundKooperationensoll dieVersorgung gesichertwerden.EinpersönlichesSchicksalzeigtdieDringlichkeit.

Die Sommer zeitstellt Blutspende neinebesondereHerausforderungdar. VieleMenschensindimUrlauboderhabenanderePrioritätenwiedasGenießendesWetters. DadurchgingdieSpendenbereitspreiskontinuierlichzurück. GleichzeitigbleibtdieNachfrageinKrankenhäusernundPraxisengleichhoch.

DieserEngpasstrefftdieBlutzentraledesRotenKreuzesbesonders. IndenSommer_monatenistsicherzustellendasseinausreichenderVorrataufrechterhaltenwird. UmdiesesZielzuerreichenmüssenneueWegegegangenwerden. DasOberösterreichischeRoteKreuzsetztdeshalbauflokaleunddigitaleStrategien.

DieBlutzentraleinLinzbähltaufmehralssechzigJahreErfahrunginderVersorgungderRegion. Jährlichwerdendortrund60.000Blutkonservenund5.000Thrombozytenkonzentratehergestellt. DiesEstatistikunterstreichtdiesystemrelevanzderBlutspende. EineBlutkonservehatnureinebegrenzteHaltbarkeitvon42Tagen.

DadurchwirdkontinuierlicheSpendebereitschaftunabdingbar. DieKampagne"Tu'sfürjemandenduliebst"solldieBevölkerungaufdieBedeutungderBlutspendeaufmerksammachen. DieseAktionsollzeigendassjederMenschplötzlichaufeineBluttransfusionangewiesenseinkann. EinbesondersbeispielhafteSchicksalerzähltBrigitteBrunnerausSt.

Konrad. SieleidetaneinerschwerenchronischenKrankheit. IhreÜberlebenssichttperiodischaufBluttransfusionen. Ohne diesewürdesieinnerhalbwenigerWochensterben.

Siebetont:"DieBlutkonservensindmeinLebenselixier.

"IhreWortebetonendringlichkeitundEmotion. SieappelliertanallSpendefähigen:"IhrrettetmeinLeben. EuerBlutistmeinMedikament.

"IhrpersönlichesSchicksalmachtdieNotwendigkeiteinerzuverlässigenVersorgungdeutlich. DasRoteKreuzversuchtneueSpendergruppenzuaktivieren. KooperationenmitUnternehmenunddigitaleAngebotesollerleichtertwerden. DieBlutspende-Terminekönnenonlinegebuchtwerden.

MobileSpendeaktionenwerdenorganisiert. DamitsolldieHürdefürSpenden gesenktwerden. DigitaleToolsermöglichenaucheinebesserePlanungundErinnerung. GünterMayr,VizepräsidentdesOÖ.

RotenKreuzes,erklärt:"UnserZielistesdieBlutversorgungan365TagenimJahrabsichern.

"SusanneSüßner,diemedizinischeDirektorinderBlutzentrale,betontdiequalitativhohenStandards. DieBlutproduktedenTestsundQualitätskontrollenunterzogen. Es werdevorallemaufeinekontinuierlicheSpendenbereitschaftgeachtet. DieKampagneunddiedigitalenAngebotesollenaufeinebreitereÖffentlichkeitwirken.

DasRoteKreuzverweistaufdiehoheSicherheitundTransparenzimSpendeprozess. DieSpenderwerdenumfassendinformiertundbetreut. DieBlutspendebliebeinwichtigerBausteinderGesundheitsversorgung. InSommer_monatenwirddieÖffentlichkeitmitHinweiskampagnenaufgerufen.

DieBedeutungderBlutspendewirdindividuellundemotionalvermittelt. JederkannplotzlicheinEmpfängerwerden. Daheristlebenswichtigdasseinigeregelmäßigspenden. DasRoteKreuzbittetallegesundenErwachsenenzuspendieren. DieSpendefähigkeitkanneinfachvorOrtgeprüftwerden. MitjederSpende wirdmehrereLebengerettet. DieBlutspendebleibtauchimSommereineunverzichtbareAufgabe





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