Sommerszene: Tanz- und Performancefestival mit vielfältigen Highlights

Das Salzburger Tanz- und Performancefestival Sommerszene bietet auch 2023 ein breites Spektrum an künstlerischen Darbietungen. Nach der Eröffnung mit Sasha Waltz' "Travelogue I - Twenty to eight" erwarten das Publikum Klanginstallationen von Dimitri de Perrot, neue Arbeiten von Leĭla Ka und Marco da Silva Ferreira sowie Doris Uhlichs "Pudertanz".

Die Sommerszene , ein Tanz- und Performance festival, wird auch in diesem Jahr wieder mit einer faszinierenden Mischung aus Tanz, Installationen und körperlichen Herausforderungen aufwarten. Das Festival, das bis zum 23.

Juni dauert, wurde offiziell mit dem Stück "Travelogue I - Twenty to eight" von Sasha Waltz eröffnet, einem verrückten Tanz-Klassiker, der Alltagsszenen wie das Tanzen in Stöckelschuhen durchs Wohnzimmer, das Schlagen des Kopfes auf den Küchentisch, das Rasseln einer Nähmaschine und das wilde Zuknallen von Türen auf die Bühne bringt. Festivalleiterin Angela Glechner hat ein spannendes Programm zusammengestellt, für das sie viel recherchiert und viele Videos angeschaut hat.

Besonders hervorzuheben sind zwei Klanginstallationen des Schweizer Künstlers Dimitri de Perrot im Salzburger Kurgarten, bei denen Besucher auf einen klingenden Boden liegen oder ein begehbares Instrument erkunden können. Tanzbegeisterte können sich auf das Debüt "Maldonne" der Französin Leĭla Ka freuen, auf Marco da Silva Ferreiros "F*cking Future", das eindrucksvolle Bilder vom kollektiven Körper zwischen Euphorie und Bedrohung zeigt, und auf Doris Uhlichs "Pudertanz", bei dem Uhlich gemeinsam mit Susanne Kirnbauer die eigene Körperbiografie herausfordert - diesmal, wie die "Krone" bemerkt, nicht nackt.

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