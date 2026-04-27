Sommerhitze im Auto? Dieser Trick kühlt dein Fahrzeug blitzschnell ab

Eine Professorin der Universität Cambridge verrät einen einfachen Trick, um die Hitze im Auto mit Hilfe der Strömungslehre zu reduzieren. Öffne Fenster und Tür – und schon hast du Abkühlung!

Die sengende Sommerhitze kann das Innere eines Auto s in eine unerträgliche Sauna verwandeln. Wer sein Fahrzeug in der prallen Sonne parken muss, kennt das unangenehme Gefühl, beim Einsteigen von einer regelrechten Hitzewand empfangen zu werden.

Dieses Phänomen ist nicht nur höchst unbequem, sondern birgt auch ernsthafte Gesundheitsrisiken, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Die Temperaturen im Auto können innerhalb kürzester Zeit gefährlich ansteigen und zu Hitzschlag oder anderen hitzebedingten Erkrankungen führen. Doch nun gibt es eine überraschend einfache Lösung für dieses allgegenwärtige Problem, die auf fundierten physikalischen Prinzipien basiert. Hannah Fry, eine angesehene Professorin an der renommierten Universität Cambridge, hat einen cleveren Trick entwickelt, der auf ihren Erkenntnissen aus der Strömungslehre beruht.

Ihre ursprüngliche Forschung für ihre Doktorarbeit konzentrierte sich auf die komplexen Mechanismen von Flüssigkeits- und Gasströmungen. Dabei entdeckte sie ein Prinzip, das sich nun als äußerst nützlich im täglichen Leben erweist. Wie das Technologieportal chip.de berichtet, ist die Anwendung dieses Tricks denkbar einfach und erfordert keine spezielle Ausrüstung. Der Schlüssel liegt in der gezielten Manipulation des Luftdrucks innerhalb des Fahrzeugs.

Zunächst muss das Fenster auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrzeugs, idealerweise hinten, vollständig geöffnet werden. Anschließend steigt man aus dem Auto und beginnt, die Fahrertür mehrmals hintereinander schnell zu öffnen und zu schließen. Diese scheinbar einfache Handlung erzeugt einen entscheidenden Effekt. Durch das rasche Öffnen und Schließen der Tür entsteht ein sogenannter Unterdruck im Fahrzeuginnenraum.

Dieser Unterdruck wirkt wie ein starker Sog, der die heiße, stagnierende Luft nach außen befördert. Gleichzeitig wird durch das geöffnete Fenster auf der gegenüberliegenden Seite frische, kühlere Luft von außen angesaugt, um den entstandenen Druckunterschied auszugleichen. Dieser Prozess erzeugt einen sogenannten Massenstrom, bei dem die heiße Luft effektiv aus dem Auto entfernt und durch kühlere Luft ersetzt wird.

Professor Fry betont, dass bereits zwei bis drei Wiederholungen dieser Prozedur ausreichen, um die gesamte Luft im Innenraum auszutauschen und eine spürbare Abkühlung zu erzielen. Dieser Trick ist eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu energieintensiven Klimaanlagen und bietet eine schnelle und effektive Möglichkeit, die Hitze im Auto zu reduzieren. Es ist eine praktische Lösung für alle, die regelmäßig mit der Herausforderung heißer Autos im Sommer konfrontiert sind und eine einfache Möglichkeit suchen, das Fahrklima zu verbessern.

Die Anwendung dieses Tricks kann nicht nur den Komfort erhöhen, sondern auch dazu beitragen, gesundheitliche Risiken zu minimieren, die mit hohen Temperaturen im Auto verbunden sind. Es ist ein Beispiel dafür, wie wissenschaftliches Wissen im Alltag praktische Anwendungen finden kann und zu innovativen Lösungen für alltägliche Probleme führt





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