Sommerfestival-Feuerwerk: Von Nova Rock bis zu europäischen Mega‑Events

Ein Überblick über die wichtigsten Open‑Air-Festivals in Österreich und Europa, inklusive Line‑Ups, Besucherzahlen und besonderen Highlights.

Das musikalische Sommer programm in Österreich und darüber hinaus verspricht ein Feuerwerk aus Vielfalt, Lautstärke und beeindruckenden Schauplätzen. Vom legendären Nova Rock im Burgenland über das dynamische Frequency in St. Pölten bis hin zum Metastadt Open Air in Wien - das Angebot reicht von hochkarätigen Rock‑Acts bis zu modernen Pop‑ und Elektro‑Künstlern.

Die großen Open‑Air-Festivals des Landes setzen dabei neue Maßstäbe, nicht nur hinsichtlich der Besucherzahlen, sondern auch in Bezug auf das Veranstaltungskonzept. Während das Nova Rock traditionell mit einer harten Rock‑ und Metal‑Line‑Up aufwartet, lockt das Frequency mit einem gemischten Programm, das seit 2016 vermehrt deutschen Hip‑Hop und elektronische Party‑Klamotten einbezieht. Das Metastadt Open Air, das vom 11. bis 14.

Juni auf den Pannonienfelder bei Nickelsdorf stattfindet, verspricht mit etwa 50 000 Besuchern pro Tag eine kompakte, aber intensive Feststimmung, bei der Lautstärke und Dekadenz für ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis sorgen. Das Line‑Up beinhaltet internationale Größen wie Volbeat, The Offspring, The Cure, Iron Maiden, Sepultura und Black Label Society, die gemeinsam ein breites Spektrum an Hard‑Rock und Metal abdecken. Doch nicht nur die großen Bühnen im Ausland stehen im Fokus: Auch die kleineren Städte profitieren von hochkarätigen Soloauftritten.

In der Sommerfrische an den Ufern des Neusiedler Sees lockt die Schlagerikone Tom Jones, während Nick Cave und Ernst Molden mit intimen Konzerten die Zuhörer in eine andere Klangwelt entführen. Die Seebühne Mörbisch wird am 20. Juli zum Schauplatz von Schlager- und Pop‑Acts, die das Publikum zum Mitsingen animieren, und am 3. August präsentiert der langjährige Performer Tony Tiger seine energiegeladene Show für rund 85 tausend Besucher.

In Graz, Linz und Wien finden im Freien ebenfalls zahlreiche Open‑Air-Konzerte statt, die das sommerliche Flair mit modernen Lichtinstallationen und kulinarischen Highlights verbinden. Auf internationaler Ebene bleibt Europa weiterhin ein Magnet für Festivalgänger. Die traditionsreiche Weihnachtsausgabe des Montreux Jazz Festivals am Genfer See präsentiert jährlich ein breites Spektrum von Jazz‑ bis Pop‑Acts; dieses Jahr eröffnet das britische Pop‑Phänomen Raye die Veranstaltung, gefolgt von Legenden wie Al Green, Mark Ronson, The Isley Brothers, Sting, Nick Cave und Van Morrison.

Noch weiter nördlich lockt das legendäre Glastonbury mit einem "Fallow Year" - einem Jahr ohne das übliche Besuchergewühl, stattdessen mit einer ruhigen, naturnahen Atmosphäre. In London selbst zieht das Hyde Park‑Festival täglich etwa 65 000 Pop‑Fans an, die unter anderem Duran Duran, Lewis Capaldi, Maroon 5 und Mumford & Sons feiern. Das Panorama europäischer Festivals zeigt, dass die Musikwelt nicht nur laut, sondern auch vielseitig und anpassungsfähig ist - ein Trend, der sich im kommenden Sommer deutlich fortsetzen wird





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