Sommer, Sonne, Blasenentzündung! Die dangersche Schattenseite der Badesaison

Mediziner warnen vor Harnwegsinfekten in den heißen Monaten. Frauen sind besonders betroffen. Die Anzahl der Neuerkrankungen ist um 20 Prozent höher als im Winter. Vor allem bei Temperaturen über 25 Grad tritt eine Zystitis vermehrt auf. Das feucht-warme Milieu im nassen Badeanzug fördert das Wachstum von Bakterien im Genitalbereich. Die Folge: Brennen beim Wasserlassen, ständiger Harndrang und Schmerzen im Unterbauch.

Sommer , Sonne , Blasenentzündung ! Während sich Oberösterreicher bald wieder in Seen und Freibäder stürzen, warnen Mediziner vor einer unangenehmen Schattenseite der Badesaison. Denn: Harnwegsinfekte treten in den heißen Monaten deutlich häufiger auf – Frauen sind besonders betroffen.





Die Anzahl der Neuerkrankungen ist um 20 Prozent höher als im Winter. Vor allem bei Temperaturen über 25 Grad tritt eine Zystitis vermehrt auf, erklärt Dr. Felicitas Badran-Hochhauser, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern und Konventhospital Barmherzige Brüder. Schuld daran sei aber nicht das Baden selbst.



Das feucht-warme Milieu im nassen Badeanzug fördert das Wachstum von Bakterien im Genitalbereich, sagt die Gynäkologin.

Vor allem Kolibakterien aus dem Darm können so leichter über die Harnröhre in die Blase gelangen. Die Folge: Brennen beim Wasserlassen, ständiger Harndrang und Schmerzen im Unterbauch.



Damit es gar nicht erst so weit kommt, rät die Expertin zu einfachen Maßnahmen:

Der Badeanzug oder die Badehose sollte nach dem Schwimmen gewechselt werden. Wer besonders anfällig sei, solle außerdem duschen gehen, um Chlor- oder Salzreste abzuwaschen.

Viel trinken helfe zusätzlich dabei, Bakterien aus der Blase auszuspülen.



Ist die Blasenentzündung einmal da, können laut der Ärztin pflanzliche Präparate oder D-Mannose helfen. Bei stärkeren oder persistierenden Symptomen wird eine antibiotische Therapie empfohlen, so Badran-Hochhauser. Auch Schmerzmittel könnten die Beschwerden lindern.





Unterschätzen sollte man eine Blasenentzündung jedenfalls nicht:

Wenn eine Zystitis nicht richtig therapiert wird, kann das zu immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten oder im schlimmsten Fall zu einer Nierenbeckenentzündung führen, warnt die Fachärztin. Erste Anlaufstelle bei Beschwerden sei der Hausarzt





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