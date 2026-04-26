Sommer-Netzentgelt: Sparen Sie bares Geld mit Waschmaschine & Co.

Ab sofort sparen Wiener Haushalte und Kleinstgewerbe durch das Sommer-Netzentgelt der Wiener Netze. Nutzen Sie Ihre energieintensiven Geräte zwischen 10 und 16 Uhr und profitieren Sie von 20 Prozent geringeren Netzkosten bis zum 30. September.

Wiener Haushalte und Kleinstgewerbe profitieren ab sofort von einer deutlichen finanziellen Entlastung durch das Sommer-Netzentgelt der Wiener Netze . Zwischen 10 und 16 Uhr sinken die Netzkosten um 20 Prozent, was eine attraktive Möglichkeit bietet, durch bewusstes Stromnutzungsverhalten bares Geld zu sparen.

Diese Initiative nutzt die erhöhte Verfügbarkeit von Sonnenstrom im Sommer, um Verbraucher zu motivieren, ihren Energieverbrauch in Zeiten hoher Solarstromproduktion zu verlagern. Die Aktion läuft bis zum 30. September und gilt für alle Wiener Haushalte sowie Kleinstgewerbebetriebe. Die Grundlage für diese Ersparnis ist die Tatsache, dass im Sommer deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Quellen, insbesondere aus Solaranlagen, ins Netz eingespeist wird.

Dadurch sinkt die Notwendigkeit, auf teurere Stromquellen zurückzugreifen, und die Wiener Netze können die Netzkosten reduzieren. Diese Kostensenkung wird direkt an die Verbraucher weitergegeben, indem das Netzentgelt während der Spitzenzeiten der Solarstromproduktion um 20 Prozent gesenkt wird. Konkret bedeutet dies eine Reduktion von 1,40 Cent pro Kilowattstunde bei nicht gemessener Leistung und 0,83 Cent pro Kilowattstunde bei gemessener Leistung.

Um optimal von diesem Angebot zu profitieren, empfiehlt es sich, energieintensive Geräte wie Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Backöfen, E-Autos und Warmwasserboiler gezielt zwischen 10 und 16 Uhr zu betreiben. Diese einfache Maßnahme kann über die Sommermonate zu einer spürbaren Reduzierung der Stromrechnung führen. Es ist eine Win-Win-Situation: Verbraucher sparen Geld, und gleichzeitig wird die Nutzung erneuerbarer Energien gefördert, was einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Die Wiener Netze betonen, dass das Sommer-Netzentgelt eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit darstellt, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten hoher Solarstromproduktion wird das Stromnetz entlastet und die Integration erneuerbarer Energien erleichtert. Dies trägt dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Klimaziele zu erreichen. Die Aktion ist ein Beispiel dafür, wie innovative Preismodelle dazu beitragen können, das Verhalten der Verbraucher positiv zu beeinflussen und eine nachhaltige Energieversorgung zu fördern.

Die Wiener Netze planen, das Sommer-Netzentgelt auch in den kommenden Jahren fortzuführen und möglicherweise weiter auszubauen, um noch mehr Haushalte und Unternehmen von den Vorteilen zu profitieren. Es ist ratsam, sich regelmäßig über aktuelle Angebote und Informationen der Wiener Netze zu informieren, um das eigene Energiesparpotenzial optimal auszuschöpfen. Die Initiative zeigt, dass Energiesparen nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den eigenen Geldbeutel ist.

Die bewusste Nutzung von Strom in Zeiten hoher Solarstromproduktion ist ein einfacher Schritt, der einen großen Unterschied machen kann





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