Somalischer Schiedsrichter erhält volle FIFA-Prämie trotz WM-Aus

Obwohl der somalische Schiedsrichter Omar Artan wegen eines Einreiseverbots in die USA kein Spiel bei der Weltmeisterschaft pfeifen kann, wird er von der FIFA seine volle Prämie erhalten. Die Entscheidung fiel, nachdem US-Behörden ihn am Flughafen Miami abwiesen mit der Begründung, er stehe mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung. Artan, Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025, beteuert, alle notwendigen Unterlagen gehabt zu haben. Bereits jetzt plant die UEFA, ihn beim Super Cup im August einzusetzen.

Die Posse um den von den USA abgewiesenen somalischen Schiedsrichter wird immer kurioser - obwohl er kein Spiel pfeift, winkt ihm eine Gage. Volle Gage trotz WM-Aus wegen Einreise-Verbot - der somalische Schiedsrichter Omar Artan soll von der FIFA seine komplette Prämie für das Weltevent in den USA, Mexiko und Kanada erhalten.

Wie die BBC berichtete, entschied sich der Fußball-Weltverband dazu, obwohl der 34-Jährige nach verweigerter Einreise in die USA kein Spiel pfeifen kann. Wie hoch seine Prämie ausfällt, ist noch nicht klar. Die Referees werden nach dem Ende des Turniers bezahlt, das für Artan unter keinem guten Stern stand. Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 war am Flughafen von Miami von US-Behörden abgewiesen worden.

Im Gespräch mit der New York Times betonte der Somalier, die richtigen Unterlagen und alles gehabt zu haben. Ein Vertreter des US-Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit, Artan stehe mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung, weshalb er für die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht zugelassen sei. Mittlerweile kündigte die Europäische Fußball-Union an, ihn beim UEFA Super Cup einzusetzen. Artan soll am 12.

August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten. Die Entscheidung der FIFA, ihm trotz der verhinderten Teilnahme an der Weltmeisterschaft die volle Prämie zu zahlen, hat international für Aufsehen gesorgt. Während Kritiker dies als falsches Signal im Hinblick auf die ernsten Vorwürfe gegen Artan sehen, betont der Weltverband, dass die Prämienzahlung vertraglich geregelt sei und nicht von der tatsächlichen Spielleitung abhänge.

Der 34-Jährige, der in seiner Heimat Somalia als herausragender Schiedsrichter galt und 2025 den afrikanischen Referee-Preis gewann, befindet sich in einer äußerst prekären Lage. Durch die Ablehnung an der US-Grenze wurde ihm nicht nur der Traum von der WM-Teilnahme genommen, sondern auch seine Unschuld in Frage gestellt. Die Anschuldigungen des US-Außenministeriums wiegen schwer, konkrete Beweise wurden bisher jedoch nicht öffentlich gemacht. Artan selbst мы protestiert seine Unschuld und beharrt darauf, alle Visa- und Arbeitsanforderungen erfüllt zu haben.

Sein Fall wirft ein Schlaglicht auf die oft komplizierten Reise- und Sicherheitsvorschriften für internationale Sportbeamte, insbesondere bei einer Mega-Veranstaltung wie der WM, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Während die FIFA ihre Prämienpolitik beibehält, sucht die UEFA nach Lösungen, um den umstrittenen Schiedsrichter weiter zu beschäftigen. Der Einsatz beim UEFA Super Cup, einem der wichtigsten Klubwettbewerbe Europas, zeigt, dass Artan im europäischen Fußball noch immer Vertrauen genießt.

Die Partie in Salzburg zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa wird unter besonderer Beobachtung stehen. Sollte Artan das Spiel tatsächlich leiten, wird dies weitere Diskussionen über die Rolle von Schiedsrichtern in sensiblen politischen und sicherheitspolitischen Kontexten entfachen. Der Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von Vorkommnissen, bei denen Sportfunktonäre aufgrund von Sicherheitsbedenken oder politischen Spannungen an der Teilnahme gehindert wurden. Die FIFA steht unter Druck, ihre Richtlinien für Einreise und Prämienzahlungen zu überprüfen, während Artan versucht, seinen Ruf wiederherzustellen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob er weiterhin auf internationaler Ebene pfeifen kann oder ob der Schatten der Terrorismusvorwürfe seine Karriere dauerhaft trüben wird





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA WM 2026 Schiedsrichter Omar Artan Somalia Einreiseverbot Prämie Terrorismusvorwürfe UEFA Super Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranischer Fußballverband wirft FIFA-Präsident Infantino Nichteinhaltung von Visa-Zusagen vorDer iranische Fußballverband kritisiert FIFA-Präsident Gianni Infantino, weil er nicht für uneingeschränkten Zugang aller iranischen Verbandsmitglieder zu den WM-Spielen in den USA gesorgt hat. 15 iranische Funktionäre, darunter Teambetreuer Mahdi Mohammad Nabi, erhielten keine US-Visa. Das US-Außenministerium begründet die Ablehnungen mit Sicherheitsbedenken. Das iranische Team musste sein Trainingslager von Arizona nach Mexiko verlegen. Nabi spricht von noch nie dagewesener mangelnder Koordination bei einer WM. Auch iranische und afrikanische Journalisten sowie ein somalischer FIFA-Schiedsrichter wurden abgewiesen. Die USA befinden sich im Krieg mit dem Iran, was die WM-Bedingungen zusätzlich belastet. Infantino betont, die FIFA könne den Gastgebern keine Einreisebestimmungen vorschreiben.

Read more »

FIFA verteidigt Zuschauerzahlen trotz vieler leerer Plätze bei WM-SpielDer Weltfußballverband FIFA hat die offizielle Besucherzahl von 44.985 beim Spiel Südkorea gegen Tschechien in Guadalajara verteidigt, obwohl im Fernsehen zahlreiche leere Sitze zu sehen waren. Als Erklärung gab die FIFA an, dass Fans teilweise stehend im Umlauf verfolgt hätten. Zudem sorgen die hohen Ticketpreise der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Unmut unter den Fans. Präsident Infantino verteidigte die Preise mit Verweis auf den amerikanischen Markt.

Read more »

Abgewiesener WM-Schiri bekommt volle VergütungTrotz seiner verweigerten Einreise in die USA soll der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Fußball-WM seine volle Vergütung als WM-Referee ...

Read more »

Wiener Linien ändern Boni-System: Kontrollor erhalten keine Prämie mehr für HausordnungsverstößeEin Gerichtsurteil hat nun das fragwürdige Boni-System der Wiener Linien aufgedeckt. Die Kontrollor in Wien erhielten sechs Jahre lang eine Prämie für die Ahndigung von Verstößen gegen die Hausordnung. Das Boni-System wird nun geändert, um sicherzustellen, dass die Kontrollor nur für die Verfolgung von Schwarzfahrern eine Prämie erhalten.

Read more »