Somalischer Schiedsrichter darf nicht zur WM 2026 einreisen

Somalischer Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan darf aufgrund einer Einreiseverweigerung durch die USA nicht an der FIFA-WM 2026 teilnehmen. Die FIFA bestätigte den Vorfall, betonte aber, keinen Einfluss auf die Gastgeberentscheidungen zu haben. Artan hatte ein gültiges Visum.

Ein somalischer Schiedsrichter , der als erster Vertreter seines Landes bei einer Fußball-Weltmeisterschaft pfeifen sollte, kann nicht am Turnier teilnehmen. Omar Abdulkadir Artan wurde die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert, wie die FIFA am Montag bestätigte.

Der Fußball-Weltverband betonte, dass er keinen Einfluss auf die Einreiseentscheidungen der Gastgeberländer habe. Der 34-jährige Artan gehörte zu den 52 von der FIFA für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nominierten Schiedsrichtern. Nach Informationen aus somalischen Sportministerium wurde ihm am internationalen Flughafen von Miami die Einreise verweigert. Zunächst blieben die Gründe für diese Entscheidung unklar.

Der somalische Fußballverband teilte mit, dass Artan ein gültiges US-Visum besessen habe. Nach der Zurückweisung sei er nach Istanbul zurückgeflogen. Diese Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die komplexen logistischen und politischen Herausforderungen, die mit der Ausrichtung einer transnationalen Großveranstaltung wie der WM verbunden sind. Während die FIFA die sportliche Leitung sicherstellen will, unterliegen die Einreisebestimmungen der souveränen Kontrolle der Gastgeberstaaten.

Für Artan ist es eine herbe Enttäuschung, nach jahrelanger Arbeit und Nominierung plötzlich nicht dabei zu können. Sein Fall könnte auch für andere Offizielle aus Ländern mit restriktiven Einreisepolitiken ein Warnsignal sein. Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften und Spielen in drei Ländern ausgetragen. Dies bedeutet eine massive Steigerung der logistischen Komplexität im Vergleich zu früheren Turnieren.

Die Auswahl und Einsatzplanung der Schiedsrichterteams ist ein aufwändiger Prozess, der von der FIFA zentral gesteuert wird. Gleichzeitig müssen die Unparteiischen die jeweiligen nationalen Visabestimmungen erfüllen. Artans Nichtteilnahme zeigt, dass diese beiden Systeme miteinander kollidieren können, wenn einzelne Staaten ihre Einreisekontrollen verschärfen. Aus somalischer Sicht wäre Artans Teilnahme ein historischer Meilenstein gewesen.

Somalia, das seit Jahren von politischer Instabilität und Konflikten geprägt ist, hätte durch seine Premiere als Schiedsrichter-Nation bei einer Weltmeisterschaft internationale Aufmerksamkeit und positive sportliche Anerkennung erfahren. Die Verweigerung der Einreise wird daher im Land als herber Rückschlag empfunden. Der somalische Fußballverband und das Sportministerium haben bereits ihr Bedauern über die Entscheidung der US-Behörden zum Ausdruck gebracht und hoffen auf eine Klärung.

Die FIFA hat in ihrer Stellungnahme betont, dass Artans Ausfall Bedauern auslöse, man aber die Entscheidung der US-Behörden respektieren müsse. Der Weltverband wird wahrscheinlich einen Ersatzschiedsrichter nominieren müssen, um das für die WM vorgesehene Kontingent von 52 Unparteiischen wieder zu füllen. Es ist unklar, ob ein Schiedsrichter aus Somalia diesmal nachnominiert werden kann oder ob die Position an einen Offiziellen aus einem anderen Land geht.

Die genauen gesundheits-, sicherheits- oder migrationsrechtlichen Gründe für die Einreiseverweigerung gegen Artan wurden bisher nicht öffentlich genannt. Möglicherweise hängt sie mit allgemeinen US-Politiken gegenüber bestimmten Staaten zusammen, die über das individuelle Profil Artans hinausgehen. Insgesamt unterstreicht der Fall, wie verletzlich die Idee eines offenen, globalen Sportereignisses durch nationale Grenz- und Visapolitiken bleiben kann.

Auch wenn die WM 2026 als Turnier der drei nordamerikanischen Nachbarn geplant ist und viele erwarten, dass die Einreise für Fans und Funktionäre vergleichsweise unkompliziert sein wird, zeigt das Beispiel Artan, dass Ausnahmen und Härtefälle möglich sind. Für die Betroffenen können sie Karrierechancen und historische Momente zunichtemachen





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