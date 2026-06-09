Somalischer FIFA-Schiedsrichter aufgrund von Sicherheitsbedenken an der US-Einreise gehindert

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan, nominiert für die WM 2026, wurde von der US-Grenzschutzbehörde CBP an der Einreise gehindert. Die FIFA betont, keinen Einfluss auf Visaentscheidungen zu haben.

Die US- Grenzschutz behörde CBP hat dem somalischen FIFA - Schiedsrichter Omar Artan die Einreise verweigert. Artan, der als einziger WM- Schiedsrichter aus Somalia für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert war, wurde am Samstag bei der Ankunft in Miami von der Einreise ausgewiesen.

Die CBP begründete die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken und betonte, dass jede Einreiseerlaubnis eine Einzelfallentscheidung sei. Beamte seien befugt, Reisende zu befragen, zu durchsuchen und Entscheidungen im Einklang mit den US-Gesetzen zu treffen. Die FIFA wies darauf hin, nicht in die Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes involviert zu sein und betonte, dass Gastgeberländer das ultimative Recht hätten, über Visaanträge zu entscheiden.

Artan, der gemeinsam mit anderen Unparteiischen in Miami trainieren sollte, kann daher nicht an den Vorbereitungen teilnehmen und ist vorerst für Spiele in den USA ausgeschlossen. Ein möglicher Einsatz in Mexiko oder Kanada erscheint derzeit ebenfalls unwahrscheinlich. In einer Stellungnahme äußerte sich Artan nicht zu den konkreten Umständen, zeigte sich aber optimistisch und bedankte sich bei der Fußballfamilie. Er wünsche seinen Kollegen Erfolg und hoffe, in Zukunft wieder bei Wettbewerben dabei sein zu können.

Kurz zuvor war bereits der irakische Fußballspieler Aymen Hussein bei der Einreise in Chicago von der CBP mehrere Stunden lang befragt worden. Während Hussein schließlich einreisen durfte, wurde einem mitgereisten Fotografen die Einreise verweigert. Dies unterstreicht die strengen Sicherheitsüberprüfungen, die insbesondere im Vorfeld der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko durchgeführt werden.

Die Vorfälle zeigen, dass auch offiziell akkreditierte Teilnehmer wie Schiedsrichter oder Spieler von den lokalen Behörden an der Einreise gehindert werden können, unabhängig von ihrer Rolle bei dem Turnier. Die FIFA hat darauf hingewiesen, dass sie keinen Einfluss auf die Visavergabe hat und dass die endgültige Entscheidung bei den Gastgeberländern liegt. Für Artan bedeutet die Ablehnung einen erheblichen Einschnitt in seine WM-Vorbereitung und möglicherweise sogar das komplette Ausscheiden aus dem Turnier, falls keine Lösung gefunden wird.

Die somalische Fußballgemeinschaft und internationale Schiedsrichterkollegen haben ihre Unterstützung bekundet. Die genauen Gründe für die Ablehnung wurden nicht öffentlich gemacht, doch Sicherheitsbedenken könnten mit der komplexen Sicherheitslage in Somalia zusammenhängen. Es bleibt abzuwarten, ob die FIFA oder die somalischen Behörden noch Schritte unternehmen werden, um Artan eine Teilnahme zu ermöglichen. Die Vorbereitungen der anderen Schiedsrichter in Miami laufen derweil planmäßig weiter.

Der Fall zeigt die Herausforderungen, die sich aus der Koordination einer multinationalen Großveranstaltung über drei verschiedene Länder mit unterschiedlichen Einwanderungsbestimmungen ergeben können. Auch für andere WM-Teilnehmer könnte die Einreise zu einem Problem werden, sollten die Sicherheitsüberprüfungen zu streng oder undurchsichtig sein





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