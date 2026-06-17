Solidarität mit den Magistratsmitarbeitern in Villach

Ein Magistratsmitarbeiter in Villach wurde im Internet für seine Mittagspause kritisiert. Die Menschen haben sich jedoch hinter den Mitarbeitern gestellt und zeigen ihre Solidarität.

In Villach hat sich eine Solidarität sbewegung entwickelt, nachdem ein Magistratsmitarbeiter im Internet für seine Mittagspause kritisiert wurde. Die Kritik war unangebracht und ging an die falsche Adresse.

Die Mitarbeiter sind rund um die Uhr für die Stadt im Einsatz und ihre Pausen sind ihnen sicher. Der langjährige Gastronom Pupo Koloini hat sich entschieden, den Magistratsmitarbeitern ab Montag kostenlos hundert gesunde Jausensackerln zur Verfügung zu stellen, dazu bekommen sie gratis Kaffee bei ihm. Auch der Bürgermeister Günther Albel hat sich bei dieser Aktion bedankt. Der Versuch, die Magistratsmitarbeiter zu kritisieren, ist jedoch ins Leere gelaufen. Die Menschen im Netz stehen hinter den Magistratsmitarbeitern





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