Solidarität für Victoria und Joseph: Demonstration gegen Abschiebung

Hunderte demonstrierten am 10. April in Wien gegen die drohende Abschiebung der Geschwister Victoria und Joseph Oshakuade. Die beiden leben seit über acht Jahren in Österreich, sind bestens integriert und haben die Matura absolviert. Eine weitere Demonstration fand am 11. April in Innsbruck statt.

400 Teilnehmer! Tränen bei Demo für Victoria und Joseph. Eine Welle der Solidarität rollte am 10. April für die Geschwister Victoria und Joseph an. Gemeinsam wurde gegen ihre drohende Abschiebung demonstriert. Victoria (24) und Joseph (22) Oshakuade sollen abgeschoben werden – doch sie setzen sich mit aller Kraft zur Wehr. Seit über acht Jahren leben die beiden in Österreich, haben hier die Matura absolviert, arbeiten und bilden sich kontinuierlich weiter.

Die Integration der beiden ist vorbildlich, und ihre Abschiebung würde eine erhebliche Härte darstellen. \Die Demonstration vor dem Wiener Innenministerium am 10. April war ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität. Trotz widriger Wetterbedingungen, Kälte und Regen, kamen Hunderte, um ihre Unterstützung für die Geschwister auszudrücken. Die Organisatoren von SOS Balkanroute beschrieben die Demonstration als äußerst berührend und bewegend. Während der Reden von Victoria und Joseph flossen nicht nur bei ihnen die Tränen; alle 400 Teilnehmenden waren sichtlich ergriffen von der Situation. Große Schilder mit der Aufschrift 'Victoria und Joseph müssen bleiben' trugen dazu bei, die Botschaft vor dem Innenministerium unüberhörbar zu machen. Victoria äußerte im 'Heute'-Talk den Wunsch, dass die Entscheidungsträger ihren Fall noch einmal sorgfältig prüfen mögen. Dieser Wunsch wurde von den Unterstützern der beiden Geschwister geteilt. An der Demonstration nahmen auch prominente Persönlichkeiten teil, darunter Politiker, die 'Omas gegen Rechts' und Bischof Hermann Glettler von der Diözese Innsbruck. Bischof Glettler äußerte in seiner Rede klare Kritik an der Abschiebung, indem er betonte, dass die zugrunde liegenden Prinzipien, wenn sie zu einer solchen Entscheidung führen, falsch sein müssten. \Am darauffolgenden Samstag, dem 11. April, startete eine weitere Demonstration für Victoria und Joseph in ihrem Heimatbundesland Tirol. Um 14:00 Uhr versammelten sich die Unterstützer an der Annasäule in Innsbruck, um erneut ihre Stimme zu erheben und auf das Schicksal der beiden aufmerksam zu machen. Diese zweite Demonstration unterstreicht das anhaltende Engagement und die Entschlossenheit der Unterstützer, die Abschiebungspläne zu verhindern. Die fortgesetzte Unterstützung durch die lokale Bevölkerung, Politiker und religiöse Führer zeigt die tiefe Verbundenheit, die die Geschwister in den letzten acht Jahren in Österreich aufgebaut haben. Die stetige Weiterbildung und berufliche Tätigkeit von Victoria und Joseph, sowie ihre erfolgreiche Integration, machen die geplante Abschiebung umso unverständlicher und ungerechter. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um das weitere Vorgehen zu planen und weitere Aktionen zu koordinieren, um die Abschiebung zu verhindern und ein Bleiberecht für Victoria und Joseph zu erwirken





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